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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

213 ألف مركبة يوميًا.. الطريق الدائري يسجل كثافة مرورية قياسية

الدائري
الدائري
محمد البدوي

كشف خبير في هندسة الطرق عن حجم غير مسبوق للحركة المرورية على الطريق الدائري، مؤكدًا أن الطريق يعد من بين الأعلى كثافة مرورية على مستوى العالم، في ظل مرور أكثر من 213 ألف مركبة عليه يوميًا.

الطريق الدائري الإقليمي

وأوضح الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، أن هذه الأعداد الضخمة فرضت ضرورة تنفيذ حلول عاجلة لتوزيع الحركة وتقليل الضغط على الطريق، من خلال إنشاء محاور جديدة وموازية، إلى جانب إدخال الأتوبيس الترددي كوسيلة نقل جماعي منظمة.

كما كشف تفاصيل الإجراءات المرتقبة لإعادة ضبط حركة الميكروباصات والقضاء على المواقف العشوائية.

213 ألف مركبة يوميًا على الطريق الدائري

وقال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ بجامعة بني سويف، إن الطريق الدائري يواجه واحدة من أكبر الكثافات المرورية على مستوى العالم، نتيجة الاعتماد الكبير عليه في التنقل بين مناطق القاهرة الكبرى.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية حياة قطوف في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الطريق يستقبل نحو 213 ألف مركبة يوميًا.

غلق الدائري والسياحي

وباحتساب معدل الحركة على مدار العام، يصل إجمالي عدد المركبات التي تستخدم الطريق إلى نحو 77.7 مليون مركبة سنويًا، وهو رقم يعكس حجم الأحمال المرورية الهائلة التي يتحملها الطريق.

لماذا كان التدخل ضروريًا؟

وأشار أستاذ هندسة الطرق والموانئ إلى أن هذه الكثافة الكبيرة جعلت من الضروري التحرك لتخفيف الأحمال عن الطريق الدائري، بدلًا من الاعتماد عليه كممر رئيسي لجميع أنواع الحركة المرورية.

ولهذا السبب، جرى تنفيذ مجموعة من المحاور التي تعمل على توزيع حركة السيارات وربط المناطق المختلفة دون تحميل الطريق الدائري مزيدًا من الضغط.

تطوير الطريق الدائري

ومن بين هذه المشروعات محور حسب الله الكفراوي، إلى جانب محاور الربط المباشر التي تساعد على نقل الحركة إلى طرق بديلة، ومن أبرزها محورا كمال عامر وعمرو بن العاص.

الأتوبيس الترددي يدخل على خط المواجهة

ولم تقتصر خطة التعامل مع الكثافات المرورية على إنشاء المحاور الجديدة، إذ أوضح أبو خضرة أن منظومة الأتوبيس الترددي تمثل أحد الحلول الرئيسية لإعادة تنظيم حركة النقل على الطريق الدائري.

تطوير الطريق الدائري

ويهدف الأتوبيس الترددي إلى توفير وسيلة نقل جماعي منتظمة تستوعب أعدادًا كبيرة من الركاب، بما يساهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتحسين حركة الانتقال على الطريق.

نهاية الميكروباصات والمواقف العشوائية

وكشف أبو خضرة أن تطبيق منظومة الأتوبيس الترددي يصاحبه تغيير في شكل حركة النقل على الطريق الدائري، من خلال منع الميكروباصات من السير على الطريق والقضاء على المواقف العشوائية.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من التوقفات العشوائية والتكدسات الناتجة عنها، إلى جانب نقل الركاب من خلال منظومة أكثر انتظامًا، بما يسمح باستغلال الطريق بكفاءة أكبر.

مصر من أوائل الدول في النقل الكهربائي

في سياق آخر، أشار أستاذ هندسة الطرق والموانئ إلى أن مصر بدأت مبكرًا في تبني مفهوم النقل الأخضر، موضحًا أنها كانت من أوائل الدول عالميًا التي استخدمت الأتوبيسات العاملة بالكهرباء.

تطوير الطريق الدائري

وأكد أن التوسع في وسائل النقل الكهربائية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل، والاعتماد على وسائل أكثر استدامة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور التي تستهدف استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المركبات.

خطة متكاملة لتخفيف الضغط

وتأتي هذه التحركات في إطار منظومة متكاملة للتعامل مع الكثافة المرورية المرتفعة على الطريق الدائري، تجمع بين إنشاء المحاور البديلة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي، وتطبيق الأتوبيس الترددي، والقضاء على المواقف العشوائية.

ويستهدف هذا النهج توزيع الحركة المرورية على شبكة طرق أوسع، بدلًا من تركيزها على الطريق الدائري، بما يساهم في تقليل الاختناقات ورفع كفاءة التنقل داخل القاهرة الكبرى.

الأتوبيس الترددي السيارات حركة السيارات النقل الكهربائي الطريق الدائري

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