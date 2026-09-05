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عمرو الجزار يدخل حسابات حسام حسن لدعم دفاع منتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجزار يدخل حسابات حسام حسن لدعم دفاع منتخب مصر

عمرو الجزار
عمرو الجزار
حسن العمدة

دخل عمرو الجزار، مدافع الأهلي، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تمهيدًا لضمه إلى قائمة الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والمقرر إقامتها من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل.

ويتابع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مستوى عمرو الجزار مع الأهلي خلال الفترة الحالية، في ظل إعجابه بالمستويات التي قدمها اللاعب خلال المباريات الماضية، ليصبح أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف الفراعنة.

وسبق لعمرو الجزار الانضمام إلى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة مع الفراعنة خلال تلك الفترة.

ينطلق المعسكر المغلق لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن يوم 17 سبتمبر الحالي إستعدادا لانطلاق ضربة البداية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الوطني فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 منتخبي أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري وجنوب السودان يوم 29 سبتمبر الحالي في جوبا في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات. 

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار فى معسكر سبتمبر الحالي عقب غنتهاء الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على إختيار أسماء بارزة من اللاعبين المحترفين على النحو التالي: 

محمد صلاح نجم طرابزون التركي وعمر مرموش لاعب توتنهام الإنجليزي ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي وإبراهيم عادل المحترف ضمن صفوف نورشيلاند الدنماركي وهيثم حسن نجم سيلتيك الإسكتلندي وحمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني وحسام عبد المجيد المحترف ضمن صفوف لودوجوريتس البلغاري ومحمود حسن تريزيجيه المحترف فى نادي الرياض السعودي وحمدي فتحي من الوكرة القطري ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.


 

عمرو الجزار الأهلي منتخب مصر

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