إعلامي: الأهلي يعدل عقد محمد عبد الله وحمزة علاء للحفاظ على توازن الرواتب

كشف الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات تلفزيونية، عن تحرك مرتقب من جانب إدارة النادي الأهلي لتعديل عقود الثنائي محمد عبد الله وحمزة علاء، وذلك بعد حسم ملف تجديد عقود عدد من أعمدة الفريق.

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وقال كريم رمزي: «الأهلي ينوي تعديل عقد محمد عبد الله وحمزة علاء بعد حسم ملف التجديد لأعمدة الفريق، عشان يحافظ على فروق الرواتب بين اللاعبين».

وأوضح أن خطوة الأهلي تأتي ضمن سياسة واضحة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي داخل الفريق، وعدم وجود فوارق كبيرة في عقود اللاعبين، خاصة مع إعادة ترتيب عقود العناصر الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: «وده تصرف احترافي كبير من الأهلي»، مشيدًا بتحرك الإدارة للحفاظ على هيكل الرواتب داخل غرفة الملابس بالتوازي مع تأمين استمرار اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الفريق.

تأتي هذه الخطوة في ظل اتجاه الأهلي لإعادة تنظيم ملف عقود اللاعبين وفقًا لسياسة مالية جديدة، تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين عناصر الفريق، مع الحفاظ على القوام الأساسي والاستثمار في اللاعبين الشباب.

كان الأهلي قد تحرك خلال الفترة الماضية لتجديد عقود عدد من لاعبيه، بالتزامن مع رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الشابة التي دخلت حسابات الفريق الأول، ومن بينهم محمد عبد الله. وتشير تقارير حديثة إلى تحرك النادي بالفعل لتمديد عقد اللاعب.

ويعكس هذا التوجه رغبة إدارة الأهلي في بناء هيكل تعاقدي متوازن، يجمع بين الحفاظ على نجوم الفريق الأول ومنح العناصر الشابة عقودًا تتناسب مع أدوارهم الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار غرفة الملابس.