قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد مهدي يعتذر عن استكمال مهمته مع منتخب الناشئين
المؤتمر: الشائعات محاولة إخوانية لاستهداف وعي المصريين وضرب الثقة في مؤسسات الدولة
سعر الدولار الآن.. الجنيه يستعيد قوته والاحتياطي عند 55.07 مليار
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لعدم شن أي هجمات على موسكو من الآن وحتى الاثنين المقبل
الاتحاد الأوروبي يشدد قبضته.. 5 دول تتحرك لإنشاء مراكز لإبعاد المهاجرين خارج القارة العجوز
رمضان عبد المعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي.. فيديو
«الدفاع عن الأرض»: 19 بؤرة استيطانية وقيود جديدة على الفلسطينيين
القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي غرب مأرب
كيف تضبط وزارة الكهرباء منظومة التوزيع؟.. نائب رئيس الشركة القابضة يجيب
خلال افتتاح بازار القاهرة| طفل لمحافظ القاهرة: "عايز بسكوت".. والمحافظ يلبي طلبه
عمرو الجزار يدخل حسابات حسام حسن لدعم دفاع منتخب مصر
الإعدام لـ سارة خليفة في تصنيع المخدرات.. والحبس 3 سنوات للاعتداء على سائقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الأهلي يعدل عقد محمد عبد الله وحمزة علاء للحفاظ على توازن الرواتب

مروان عطية
مروان عطية
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات تلفزيونية، عن تحرك مرتقب من جانب إدارة النادي الأهلي لتعديل عقود الثنائي محمد عبد الله وحمزة علاء، وذلك بعد حسم ملف تجديد عقود عدد من أعمدة الفريق.

الأهلي

وقال كريم رمزي: «الأهلي ينوي تعديل عقد محمد عبد الله وحمزة علاء بعد حسم ملف التجديد لأعمدة الفريق، عشان يحافظ على فروق الرواتب بين اللاعبين».

وأوضح أن خطوة الأهلي تأتي ضمن سياسة واضحة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي داخل الفريق، وعدم وجود فوارق كبيرة في عقود اللاعبين، خاصة مع إعادة ترتيب عقود العناصر الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: «وده تصرف احترافي كبير من الأهلي»، مشيدًا بتحرك الإدارة للحفاظ على هيكل الرواتب داخل غرفة الملابس بالتوازي مع تأمين استمرار اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الفريق.

تأتي هذه الخطوة في ظل اتجاه الأهلي لإعادة تنظيم ملف عقود اللاعبين وفقًا لسياسة مالية جديدة، تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين عناصر الفريق، مع الحفاظ على القوام الأساسي والاستثمار في اللاعبين الشباب.

كان الأهلي قد تحرك خلال الفترة الماضية لتجديد عقود عدد من لاعبيه، بالتزامن مع رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الشابة التي دخلت حسابات الفريق الأول، ومن بينهم محمد عبد الله. وتشير تقارير حديثة إلى تحرك النادي بالفعل لتمديد عقد اللاعب.

ويعكس هذا التوجه رغبة إدارة الأهلي في بناء هيكل تعاقدي متوازن، يجمع بين الحفاظ على نجوم الفريق الأول ومنح العناصر الشابة عقودًا تتناسب مع أدوارهم الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار غرفة الملابس.

مروان عطية الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

زيت الزيتون

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

ترشيحاتنا

الفاعليات

اليوم.. انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى بمشاركة 15 دولة عربية

أرشيفية

العثور على جثة شاب طافية في بحر جمصة عقب غرقه منذ يومين

ارشيفيه

الدقهلية.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بميت غمر

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد