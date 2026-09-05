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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوكاسل يخطف تعادلًا مثيرًا أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد
إسراء أشرف

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه بورنموث، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وباغت بورنموث أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق ماركوس تافيرنييه، قبل أن تتعقد مهمة نيوكاسل بعدما سجل مالك ثياو هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35، ليتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

ونجح نيوكاسل في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل هارفي بارنز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 37.

واستمر ضغط نيوكاسل بحثًا عن التعادل خلال الشوط الثاني، حتى تمكن جاكوب رامزي من إنقاذ فريقه بهدف في الدقيقة 88، ليمنح أصحاب الأرض نقطة ثمينة بعد العودة من التأخر بهدفين.

ورغم عدم تحقيق الفوز على ملعبه، حافظ نيوكاسل بقيادة مدربه ماتياس يايسله على سجله الخالي من الهزائم في أول ثلاث مباريات له مع الفريق بالدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول.

وأصبح يايسله رابع مدرب في تاريخ نيوكاسل يحقق هذه البداية دون خسارة، لينضم إلى إيدي هاو وآلان باردو وسام ألاردايس.

ويواصل نيوكاسل بذلك انطلاقته الإيجابية مع يايسله، في انتظار تطور مستوى الفريق وتحقيق نتائج أفضل خلال الجولات المقبلة.

نيوكاسل يونايتد نيوكاسل بورنموث الدوري الإنجليزي نيوكاسل ضد بورنموث

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