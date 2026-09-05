قومي المرأة يستكمل تنفيذ برنامج التثقيف المالي «التعامل الرشيد مع أموالي» داخل الجامعات

يستكمل المجلس القومي للمرأة تنفيذ فعاليات برنامج التثقيف المالي «التعامل الرشيد مع أموالي» داخل الجامعات، حيث انطلقت فعاليات البرنامج في جامعتي الغردقة وأسيوط، مستهدفًا طالبات الجامعات، وذلك في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى الفتيات، ودعم قدراتهن على إدارة مواردهن واتخاذ القرارات المالية السليمة.

وأكدت داليا سعيد، مسئولة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي بالمجلس، أن المجلس يولي اهتماما بالطالبات الجامعيات باعتبارهن شريحة مهمة من الشباب، والاستثمار في وعيهن المالي يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز قدرتهن، وتهيئتهن بصورة أفضل للدخول في سوق العمل.

أوضحت أن هناك تخطيطا لاستمرار التوسع في تنفيذ برامج التثقيف المالي داخل الجامعات، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطالبات، بما يسهم في نشر ثقافة مالية مستدامة وتحويل المعرفة التي تكتسبها الطالبات خلال التدريب إلى ممارسات وسلوكيات مالية إيجابية في حياتهن اليومية.

يتناول البرنامج مجموعة من الموضوعات والمحاور الأساسية في مجال التوعية والتثقيف المالي، من بينها التخطيط المالي وتحديد الأهداف، وإدارة الدخل والمصروفات وإعداد الميزانية، والادخار والتخطيط للمستقبل، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات وترتيب الأولويات، إلى جانب الاستخدام الرشيد للخدمات والمنتجات المالية، والتعرف على المؤسسات والخدمات المالية المتاحة.

كما يتناول البرنامج أيضا كيفية اتخاذ القرارات المالية السليمة وتجنب المخاطر المالية، إلى جانب تعزيز مفاهيم الشمول المالي والتوعية بأهمية الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية.

ويُعد برنامج «التعامل الرشيد مع أموالي» برنامجًا دوليًا صادرًا عن منظمة العمل الدولية (ILO)، ويأتي تنفيذه داخل الجامعات في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على الاستفادة من البرامج التدريبية الدولية ذات الجودة، والتوسع في إتاحتها للفتيات بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تعزيز معارفهن ومهاراتهن المالية.

ويأتي تنفيذ البرنامج داخل الجامعات استكمالًا لجهود المجلس القومي للمرأة في نشر الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وبناء قدرات الفتيات وتأهيلهن بالمعارف والمهارات اللازمة، بما يدعم مشاركتهن الفاعلة في الحياة الاقتصادية مستقبلًا.

ويعتمد البرنامج على أساليب تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية تساعد الطالبات على اكتساب معارف ومهارات مالية يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في حياتهن اليومية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التخطيط لمستقبله وإدارة موارده واتخاذ قرارات مالية رشيدة.