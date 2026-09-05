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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

​أيمن القيسوني: فخور بكليب «اشتقتلك».. وأهنئ نجوى كرم على نجاحها في أول أداء تمثيلي

أيمن القيسوني
أيمن القيسوني
تقى الجيزاوي

يشارك الفنان أيمن القيسوني في فيديو كليب أغنية "اشتقتلك" للنجمة نجوى كرم بعد غياب عن الظهور في الكليبات الغنائية دام 11 عامًا.

​وتحدث أيمن القيسوني عن كواليس ظهوره في كليب "اشتقتلك" من خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "Modern MTI" وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، قائلًا: "لا أعتبره غيابًا لأن الكليبات نقدمها كل فترة متباعدة، كما اتجهت للتركيز في التمثيل بشكل أكبر، وعندما تواصلوا معي لم أكن مرحبا بالمشاركة في فيديو كليب والظهور كموديل، فقالوا إنهم يريدون ممثلا، وعندما علمت أنه مع الست نجوى كرم وافقت على الفور، وجلست مع المخرج بيار خضرا وشرح لي فكرة الكليب وقصته ولم أستطع رفضه".

وأضاف أيمن: "المخرج بيير خضرا شاطر جدا والمخرج يؤثر على أجواء التصوير وهو كان هادئا، وتكون صدمة لمن يعرف أن الفيديو تم تصويره في يوم واحد ورغم ذلك لم نشعر بالتعب وكنا مرتاحين".

​وتابع القيسوني: "القصة جميلة والكيمياء بيني وبين الست نجوى كرم كانت حلوة وهذا يظهر على الشاشة، ولأول مرة لم أتدخل في أي تفاصيل العمل، كنت أريد حلاقة ذقني فقط؛ إذ طلب المخرج ألا أحلق شعري وذقني فوافقته في البداية، ثم أخبرته أنني لا أحب الظهور على الشاشة دون حلاقة ذقني، فوافق على طلبي، لكنني لم أتدخل في شكل الشعر أو الملابس".

وأضاف: "أنا فخور بالمشاركة في هذا الفيديو كليب، فالأغنية جميلة جدا والتصوير رائع لدرجة أنني أعتقد لو كان أي شخص مكاني لكان الكليب جميلا، لم أنظر إلى العمل على أنه فيديو كليب، بل رأيته فيلما أمثل فيه خلال ثلاث دقائق، وكانت فكرة جميلة تم تنفيذها بشكل رائع".

​واستطرد أيمن القيسوني قائلًا: "أهنئ الست نجوى كرم لأنها لأول مرة تخوض تجربة التمثيل في كليباتها ونجحت فيها، وأثناء التصوير في أول مشهد صورناه، سقطت على السلم وأُصيبت رجلها إصابة بالغة وورمت، لكنها لم توقف التصوير طوال اليوم وأكملت، وأهنئ كل فريق العمل على هذا الكليب الجميل".

وعن أحداث الكليب وأن حبيبها دفعها للاختيار بينه وبين والدها المريض، علق أيمن القيسوني ممازحا: "في الكليب حبيبها كان لديه عمل والقطط في البيت دون طعام، وأشعر أن القصة لن تنتهي هنا؛ فمن الواضح وجود حب كبير بين الطرفين، وقد يكون البعد لفترة من الزمن، وهذا حدث معي ومع زوجتي العام الماضي؛ إذ اضطررت للابتعاد عن أسرتي لمدة ستة أشهر، وقد يكون هناك جزء ثان، فهما لم يفترقا على خلاف وبينهما اشتياق".

​واختتم أيمن القيسوني حديثه ممازحًا الإعلامية فاتن عبد المعبود وقال: "حعمل الجزء الثاني مالكليب عشان خاطرك".

أغنية "اشتقتلك" لـ نجوى كرم من كلمات وألحان إيفان نصوح، وتوزيع هادي شرارة، وتولى إيلي بربر عمليتي المكس والماستر.

https://youtu.be/2d2vshB3_ww?si=WgPr6pl8ia4fauei

أيمن القيسوني أغنية اشتقتلك نجوي كرم

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