الدقهلية.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بميت غمر

أصيب 4 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب دراجة نارية بشارع بورسعيد، بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه بشارع بورسعيد وإصابة أربعة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: السيد صلاح السيد أبو زيد، 56 عامًا، وصلاح السيد صلاح السيد، 31 عامًا، ومحمود مجدي فاروق، 26 عامًا، ومحمد أحمد محمد أبو النصر، 30 عامًا، وجميعهم أصيبوا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.