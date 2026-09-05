محافظ الدقهلية يؤكد انتظام عمل منفذ بيع الخبز المدعم بمحلة دمنة يوميا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منفذ بيع الخبز المدعم بمدينة محلة دمنه، للاطمئنان على انتظام العمل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والتأكد من انتظامها.

والتقى اللواء طارق مرزوق، المواطنين أمام المخبز واطمأن منهم على وصول الحصص المقررة من الخبز المدعم لكل مستحق، مشيراً إلى أن البيع يبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء الكمية، على أن يكون الحد الأقصى للصرف 40 رغيفا لكل مواطن.

وشدد المحافظ على انتظام التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على احتياجاتهم، تحت إشراف مباشر من المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة.

ووجه المحافظ المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، باستمرار المتابعة على أعمال توزيع الخبز يوميًا في المنافذ الجديدة، مؤكداً استمرار المحافظة في دراسة التوسع في إنشاء وتشغيل منافذ جديدة لبيع الخبز، وفقا لاحتياجات المواطنين بكل منطقة، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.