بعد التنازل.. تأجيل نظر قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي لجلسة 4 نوفمبر

قررت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في محكمة دار القضاء العالي، تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة في قضية الحجر على نوال الدجوي، لجلسة 4 نوفمبر لاستلام طلب تنازل من دفاع الدكتورة نوال الدجوي.



وتقدم دفاع الدكتورة نوال الدجوي اليوم السبت عن طلب رد المحكمة في قضية الحجر على نوال الدجوي.

وقال المستشار ياسر حسن، محامي عمرو الدجوي، أن طلب رد هئية المحكمة جاء من خلال دفاع الدكتورة نوال الدجوي، وان محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في محكمةار القضاء العالي، أصدرت قرارها بالتاجيل لحين استلام طلب تناول دفاع الدكتورة نوال الدجوي.

وفي الجلسة الأخيرة، لم يقدّم أي من الطرفين مستندات تفيد بوجود تصالح، مما دفع المحكمة إلى تأجيل الفصل في الدعوى ومنح الطرفين الفرصة لإثبات مواقفه

و شهدت قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي تطورات جديدة، بعد تمسك محامي الطرف الآخر لطلب الحجر بطلب رد هيئة المحكمة، خلال نظر الدعوى أمام محكمة الأسرة.

وكشفت كواليس الجلسة أن المحامين تقدموا بطلب رد هيئة المحكمة، وتمسكوا بطلبهم أمام محكمة الأسرة، مطالبين بالسير في الإجراءات القانونية المتعلقة بالطلب.

وأصدرت المحكمة قرارًا بتسجيل الطلب، لحين الفصل في القضية أمام محكمة النقض، على أن يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى عقب صدور القرار بشأنها.

ومن المقرر أن تشهد القضية جلسة جديدة في 5 سبتمبر المقبل، لنظر طلب رد هيئة المحكمة، وسط استمرار الإجراءات القضائية المتعلقة بالنزاع حول الحجر على الدكتورة نوال الدجوي.

وتعود تفاصيل القضية إلى النزاع القضائي المقام بشأن طلب الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، والذي شهد خلال الفترة الماضية عدة جلسات وطلبات من جانب محامي أطراف القضية.

تفاصيل القضية

وطلبت المحكمة خلال الجلسة الماضية، تقديم المستندات والمذكرات خلال الفترة المقبلة، على أن تُستكمل المرافعة في الموعد المحدد.

جاءت الدعوى على خلفية تصاعد الخلافات الأسرية داخل عائلة الدجوي، بعد اتهام الجدة لعدد من أفراد أسرتها بالاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية تُقدر قيمتها بأكثر من ربع مليار جنيه.

كان أحد الأحفاد المتهمين في واقعة السرقة، ويدعى أحمد شريف الدجوي، قد عُثر عليه منتحرًا داخل شقته بطلق ناري، بعد أيام قليلة من عودته من رحلة علاج بالخارج، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الأسري المأزوم.