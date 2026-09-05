محافظ الغربية يخفض رسوم إيواء المركبات والسيارات بساحات التحفظ

أصدر اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية القرار رقم (527) لسنة 2026، بتخفيض رسوم إيواء المركبات والسيارات بساحات التحفظ بنطاق المحافظة بنسبة 75% لمدة ثلاثة أشهر، في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والتيسير على أصحاب المركبات.

توجيهات محافظ الغربية

ويأتي القرار في ضوء توجهات الدولة نحو إخلاء ساحات التحفظ على المركبات وتعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة، بما يدعم سرعة إنهاء المواقف القائمة وتحقيق الاستخدام الأمثل للساحات.

تحسين خدمات المواطنين

ويتيح القرار لأصحاب المركبات الاستفادة من التخفيض المقرر خلال مدة سريانه، بما يخفض قيمة رسوم الإيواء المستحقة عليهم ويساعدهم على استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء موقف مركباتهم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

ويُعمل بالقرار فور صدوره ولمدة ثلاثة أشهر، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.