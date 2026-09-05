الكهرباء: تحويل العداد الكودي إلى قانوني لن يتم إلا بالتصالح

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على شرط التصالح في مخالفات البناء لتحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية، وانه لن يتم تحويل العدادات الكودية إلى شرائح دون تصالح.

ووفقًا لبيان الوزارة، يبلغ إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، فيما تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بنسبة بلغت نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.

وبذلك تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف الحالات التي استوفت الموافقات المطلوبة، وفي مقدمتها العدادات الخاصة بالمواطنين الذين صدرت لهم شهادات تصالح، بما يتيح استكمال إجراءات تقنين الوضع وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار متابعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية.

شرط تركيب العداد الكودي

كما وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بسرعة تنفيذ طلبات تركيب العدادات الكودية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، مع التشديد على الالتزام بعدد من الإجراءات المنظمة لتركيب العدادات.

وأكدت الوزارة ضرورة تكثيف أعمال تركيب العدادات الكودية للطلبات المقدمة على المنصة والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن، مع التنبيه على الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها لاحقًا بضرورة تقديم موافقة الهيئة الهندسية على تركيب العداد الكودي ضمن المستندات المطلوبة.