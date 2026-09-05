تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد هاني.. متى يوقع اللاعب على عقود التجديد؟

اقتربت إدارة النادي الأهلي من إسدال الستار على واحد من أبرز ملفات التجديد داخل الفريق بعدما توصلت إلى اتفاق مبدئي مع محمد هاني الظهير الأيمن للفريق بشأن تجديد عقده عقب فترة من المفاوضات شهدت اختلافًا في وجهات النظر حول المقابل المالي وبعض البنود الخاصة بالعقد الجديد.

وكشفت مصادر من داخل النادي الأهلي أن المفاوضات بين الأهلي ومحمد هاني شهدت انفراجة خلال الأيام الأخيرة بعدما تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليصبح اللاعب على أعتاب الاستمرار داخل القلعة الحمراء بعقد جديد في انتظار عقد جلسة أخيرة بينه وبين مسؤولي النادي لإتمام الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود.

اتفاق مالي جديد بين الأهلي ومحمد هاني

ووفقًا للمعلومات المتاحة تم الاتفاق على حصول محمد هاني على 25 مليون جنيه سنويًا كقيمة ثابتة في عقده الجديد إلى جانب 10 ملايين جنيه أخرى تمثل الإضافات والحوافز المرتبطة ببنود العقد وعلى رأسها نسبة المشاركة.

ويعد الاتفاق على المقابل المالي خطوة مهمة في طريق إنهاء الملف بعدما شهدت الفترة الماضية تباينًا واضحًا بين مطالب اللاعب ورؤية إدارة الأهلي فيما يتعلق بقيمة العقد وطريقة احتساب مستحقاته.

وكانت مطالب هاني في بداية المفاوضات قد وصلت إلى نحو 40 مليون جنيه في الموسم قبل أن تتراجع إلى قرابة 35 مليونًا في الوقت الذي كانت فيه إدارة الأهلي حريصة على الحفاظ على هيكل العقود داخل الفريق وعدم الخروج عن السياسة التي تتبعها مع اللاعبين.

ومع تقدم المفاوضات تم التوصل إلى صيغة وسط ترضي الطرفين ليصبح التجديد أقرب من أي وقت مضى.

بند نسبة المشاركة يحسم الملف

لم تكن القيمة المالية وحدها هي نقطة الخلاف الرئيسية بين الأهلي ومحمد هاني إذ لعب بند نسبة المشاركة دورًا بارزًا في تأجيل الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الفترة الماضية.

وتمسك الأهلي بتطبيق نظامه المعتاد في عقود اللاعبين والذي يتضمن ربط جزء من المستحقات بنسبة المشاركة في المباريات بينما كان هاني يرغب في الحصول على نسبة أكبر من قيمة عقده بصورة مضمونة خاصة مع رغبته في تأمين وضعه المالي خلال السنوات المقبلة.

وبعد سلسلة من المناقشات وافق اللاعب في النهاية على استمرار بند نسبة المشاركة على أن تصل النسبة إلى 20% وهو ما ساهم في إزالة العقبة الأكبر التي كانت تحول دون إتمام الاتفاق.

وبذلك لم تعد هناك خلافات جوهرية تعطل عملية التجديد بعدما تم الاتفاق على التفاصيل المالية والبنود الأساسية للعقد.

متى يوقع محمد هاني للأهلي؟

وبات محمد هاني قريبًا من التوقيع الرسمي على عقده الجديد مع الأهلي حيث من المنتظر أن تجمعه جلسة مع مسؤولي النادي خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف إنهاء الإجراءات الخاصة بالعقد ووضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن التجديد.

ولا يتبقى أمام الطرفين سوى الإجراءات التنفيذية والتوقيع بعد الوصول إلى صيغة متفق عليها بشأن المقابل المالي وبند نسبة المشاركة وهو ما يجعل إعلان استمرار اللاعب مع الأهلي مسألة وقت.

وتحرص إدارة النادي على حسم الملف في أسرع وقت خاصة أن هاني يمثل أحد العناصر صاحبة الخبرة الكبيرة داخل الفريق كما أن استمراره يتماشى مع سياسة الإدارة في الحفاظ على الهيكل الأساسي وعدم السماح برحيل العناصر المؤثرة دون وجود بدائل مناسبة.

لماذا يتمسك الأهلي باستمرار محمد هاني؟

يمثل محمد هاني حالة مختلفة داخل قائمة الأهلي فاللاعب ليس مجرد ظهير أيمن ضمن عناصر الفريق وإنما أحد أبناء النادي الذين تدرجوا في قطاع الناشئين قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول.

وخلال أكثر من عقد تحول هاني إلى أحد أقدم لاعبي الجيل الحالي وشارك في العديد من المباريات والبطولات بقميص الأهلي كما اكتسب خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

وتجاوز اللاعب حاجز 400 مباراة مع الأهلي ليصبح من أكثر عناصر الفريق مشاركة خلال السنوات الأخيرة كما ارتدى شارة القيادة في عدد من المناسبات وهو ما يعكس مكانته داخل غرفة الملابس.