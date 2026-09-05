سيف زاهر: محمد هاني رفض الرحيل عن الأهلي رغم اقتراب نهاية عقده

كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس حديث جمعه بمحمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل نحو 7 أو 8 أشهر، مشيرًا إلى أن اللاعب أكد له تمسكه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء وعدم التفكير في خوض تجربة خارج النادي.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية: «لما قعدت مع محمد هاني من حوالي 7 أو 8 شهور، بقوله جددت ولا لا؟ قالي لسة ممضيتش».

وأضاف: «قلتله طب بتفكر في إيه وانت هتبقى فري في يناير؟ قالي أنا بقالي 12 سنة في الأهلي ومبفكرش أخرج بره الأهلي وهكمل، ولما يفتحوا معايا الموضوع هخلص».

وتابع سيف زاهر نقلًا عن محمد هاني: «أنا معرفش الدنيا بره الأهلي عاملة إزاي ومش عاوز أعرف، وحابب أعتزل في الأهلي».

وتعكس تصريحات محمد هاني، وفقًا لما كشفه سيف زاهر، مدى ارتباط اللاعب بالنادي الأهلي، في ظل مسيرته الطويلة داخل القلعة الحمراء ورغبته في مواصلة مشواره حتى الاعتزال بقميص الفريق.