مواصفات حاسوب MacBook Neo 2 الاقتصادي وموعد إطلاقه في السوق

كشفت تقارير تقنية نشرها موقع 9to5Mac عن تفاصيل الجيل الثاني من حاسوب "MacBook Neo 2" المحمول والأرخص سعراً من شركة "آبل" (Apple)، مؤكدة تزويده بمعالج "A19 Pro" الجديد وترقية الذاكرة العشوائية لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي، تمهيداً لطرحه في الأسواق خلال عام 2027.

ترقية المعالج إلى شريحة A19 Pro

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب تشانس ميلر استناداً إلى بيانات وكالة بلومبرج والصحفي المتخصص تيم كولبان، أن آبل تخطط لاستبدال معالج "A18 Pro" الحالي في الجيل الأول بشريحة "A19 Pro" الأحدث، وهي نفس الشريحة المعتمدة في هواتف "iPhone 17 Pro" و"iPhone Air".

وتوفر الشريحة الجديدة زيادة في سرعة المعالجة المركزية (CPU) بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% في اختبارات النواة الفردية والمتعددة، إلى جانب قفزة هائلة في أداء معالجة الرسوميات (GPU) تصل إلى 40%؛ بفضل تزويد كل نواة رسومية بمسرعات عصبية مدمجة (Neural Accelerators)، مع ترجيح استخدام نسخة مخصصة بـ 5 أنوية رسومية بدلاً من 6 أنوية.

زيادة سعة الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجابايت

أشار المصدر إلى أن الترقية الأهم لمعالجة انتقادات الجيل الأول تتمثل في رفع سعة الذاكرة العشوائية (RAM) من 8 جيجابايت إلى 12 جيجابايت.

ورغم أن باقي حواسيب ماك المرتفعة السعر تبدأ حالياً من 16 جيجابايت، إلا أن وصول الذاكرة إلى 12 جيجابايت يمثل تحسيناً كبيراً لحاسوب محمول اقتصادي، حيث يضمن تشغيل المهام المتعددة والتطبيقات اليومية بسلاسة وسرعة أعلى دون استنزاف موارد النظام.

دعم ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي

بيّن تقرير موقع 9to5Mac أن الجمع بين معالج A19 Pro وذاكرة 12 جيجابايت سيفتح الباب لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة محلياً على الجهاز (On-device AI)، والتي كشفت عنها آبل في مؤتمر المطورين العالمي، متيحة تجربة إملاء صوتي فائقة الدقة وخيارات جديدة لتخصيص صوت المساعد "Siri"، وهي ميزات يفتقر إليها الطراز الحالي. كما تخطط آبل لتحديث تشكيلة ألوان الحاسوب الشابة التي تضم حالياً ألوان الفضي والنيلي والوردي والأصفر الليموني، بإضافة ألوان عصرية جديدة بصفة دورية.

موعد الطرح الرسمي

ذكر التقرير أن آبل تستهدف إطلاق حاسوب MacBook Neo 2 في وقت ما من عام 2027، استكمالاً للنجاح التجاري والانتشار الواسع الذي حققه الجيل الأول منذ تدشينه في مارس الماضي كخيار مثالي للطلاب والمستخدمين الباحثين عن حاسوب ماك محمول يجمع بين السعر المناسب والأداء القوي وعمر البطارية الطويل.