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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 18 برو يقترب.. أبرز المواصفات المنتظرة من هواتف آبل الجديدة

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل Apple، للكشف عن أجهزتها الجديدة خلال فعاليتها السنوية لإطلاق هواتف آيفون في الخريف، والتي تحمل هذا العام شعار Surprise and shine، والمقرر إقامتها الأربعاء 9 سبتمبر.

وقبل الحدث المرتقب، تتزايد التسريبات والتوقعات بشأن الجيل الجديد من هواتف الشركة، وفي مقدمتها iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، اللذان يتوقع أن يحصلا على مجموعة من التحديثات في التصميم والشاشة والمعالج والكاميرات والاتصال، إلى جانب تحسينات واسعة في قدرات الذكاء الاصطناعي.

تصميم قريب من الجيل السابق


من المتوقع أن تحافظ هواتف iPhone 18 Pro على التصميم العام الذي قدمته آبل مع سلسلة iPhone 17 Pro، مع احتمال إدخال تعديلات على الجزء الخلفي من الهاتف تجعله أكثر انسيابية، من خلال تقليل التباين البصري بين الزجاج وإطار الألومنيوم.

بطارية أكبر في iPhone 18 Pro Max


تشير التوقعات إلى أن iPhone 18 Pro Max قد يأتي ببطارية أكبر بسعة تتراوح بين 5100 و5200 مللي أمبير في الساعة، وهو ما قد يؤدي في المقابل إلى زيادة طفيفة في سمك الهاتف ووزنه.

iPhone 18 Pro

جزيرة ديناميكية أصغر


من أبرز التغييرات المتوقعة تقليص حجم الجزيرة الديناميكية، مع إمكانية تحقيق ذلك من خلال نقل بعض مكونات نظام التعرف على الوجه Face ID إلى أسفل الشاشة.

شاشة أكثر كفاءة


قد تعتمد هواتف iPhone 18 Pro على شاشة جديدة بتقنية LTPO+ تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، على أن تتولى شركتا Samsung Display وLG Display توريد شاشات الأجهزة الجديدة.

معالج A20 Pro بدقة تصنيع 2 نانومتر


من المنتظر أن تزود آبل هواتفها الاحترافية بشريحة A20 Pro الجديدة، التي ستصنع باستخدام تقنية تصنيع متقدمة بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC.

كما يتوقع أن تستخدم الشريحة تقنية Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM)، وهو ما قد يساهم في رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

مودم C2 من تطوير آبل


قد تشهد هواتف Pro أيضا استخدام الجيل الجديد من مودم الاتصالات الخلوي C2 الذي تطوره آبل داخليا، مع تحسينات متوقعة في سرعات الاتصال وكفاءة الطاقة.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال استمرار غياب دعم mmWave عن مودم C2، ما قد يدفع آبل إلى استخدام مودم من كوالكوم في الولايات المتحدة، بينما تعتمد على مودم C2 في أسواق أخرى حول العالم.

مستشعر كاميرا جديد


تعمل شركة سامسونج، بحسب التقارير، على تطوير مستشعر صور جديد بتصميم مكدس من ثلاث طبقات لصالح سلسلة iPhone 18 Pro.

ومن المتوقع أن يوفر المستشعر تحسينات في سرعة الاستجابة، وتقليل الضوضاء، وتوسيع النطاق الديناميكي للصور.

فتحة عدسة متغيرة للكاميرا


قد تحصل كاميرا Fusion الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل في كلا الطرازين على فتحة عدسة متغيرة، ما يمنح المستخدم تحكما أكبر في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر، وكذلك في عمق مجال الصورة.

اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية


قد تضيف آبل إلى iPhone 18 Pro إمكانية الاتصال بشبكات 5G كاملة عبر الأقمار الصناعية، في خطوة ستكون توسعا كبيرا مقارنة بخدمات الاتصال الحالية عبر الأقمار الصناعية، والتي تركز بشكل أساسي على حالات الطوارئ وبعض خدمات المراسلة.

تبسيط زر التحكم بالكاميرا


تردد أن آبل أعادت تصميم زر Camera Control لتقليل تعقيد مكوناته وتكلفة تصنيعه، وذلك عبر الاعتماد على استشعار الضغط دون الحاجة إلى طبقة سعوية منفصلة.

ألوان جديدة


يقال إن آبل اختبرت عددا من الألوان والتشطيبات الجديدة لهواتفها المقبلة، مع ترجيحات بطرح ثلاثة خيارات هي الأزرق الفاتح، والكرزي الداكن، والفضي، بينما تشير التوقعات إلى عدم طرح خيار باللون الأسود.

iOS 27 ونسخة أكثر تطورا من Siri
 

سيعمل iPhone 18 Pro بنظام iOS 27، الذي يتوقع أن يأتي بتجربة جديدة وأكثر تطورا للمساعد الصوتي Siri، تشمل القدرة على فهم ما يظهر على الشاشة، والاستفادة من السياق الشخصي للمستخدم، والوصول إلى المعرفة عبر الويب، إلى جانب توسيع نطاق ميزات Apple Intelligence.

موعد الطرح والأسعار المتوقعة


اعتادت آبل خلال السنوات الأخيرة تنظيم فعالية إطلاق هواتفها الجديدة خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر، على أن تبدأ مبيعات هواتف آيفون الجديدة عادة في يوم الجمعة التالي.

وتشير شائعات إلى أن الطلبات المسبقة لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max قد تبدأ هذا العام يوم السبت 12 سبتمبر عند منتصف الليل بتوقيت المحيط الهادئ في الولايات المتحدة.

لا إصدار إساسي في سبتمبر


ومن اللافت أن آبل لا يتوقع أن تطلق نسخة iPhone 18 القياسية في سبتمبر 2026، إذ سيركز إطلاق الخريف على هواتفها الرائدة والفاخرة.

وبحسب التوقعات الحالية، ستؤجل آبل إطلاق iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air 2 إلى ربيع عام 2027.

أما الهاتف القابل للطي الذي يشار إليه حاليا باسم iPhone Ultra، فمن المتوقع أن يكون له موعد وإطلاق مختلفان.

iPhone 18 Pro مواصفات iPhone 18 Pro Max آبل هواتف iPhone 18 Pro

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