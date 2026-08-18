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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف ملامح تصميم هاتف آبل القابل للطي iPhone Ultra

iPhone Ultra
iPhone Ultra
احمد الشريف

كشفت صور ومقاطع فيديو مسربة لواقيات الشاشة الخاصة بهاتف شركة "آبل" (Apple) القابل للطي المرتقب "iPhone Ultra"، عن تفاصيل تصميمية غير مسبوقة في تاريخ هواتف الشركة، تشمل شاشة أمامية غير متماثلة الزوايا ونقل موضع الكاميرا الأمامية لأول مرة، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Creative Bloq المتخصص في التصميم والتكنولوجيا.

تصميم الشاشة غير المتماثل وزوايا الهيكل الخارجي

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب دانييل جون، أن الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها المسرب التقني الشهير "Ice Universe" عبر منصة "إكس"، أظهرت واقي شاشة بتصميم هندسي غير معتاد؛ حيث يتميز بزوايا مربعة وقائمة من جهة المفصل الداخلي للطي، بينما تأتي الزوايا المقابلة منحنية ومستديرة بالكامل.

ونقل التقرير تعليق المسرب الذي قال فيه: "هذا هو واقي الشاشة لهاتف iPhone Ultra، يمكنكم رؤية أن الهاتف يمتلك بالفعل شاشة غير منتظمة؛ جانب مربع والآخر مستدير". 

ويشير هذا التكوين إلى مظهر غير متماثل للشاشة الخارجية عند إغلاق الهاتف، وهو ما يعد خروجاً لافتاً عن الفلسفة التصميمية الكلاسيكية لمنتجات آبل.

نقل موضع الكاميرا الأمامية وغياب الجزيرة التفاعلية

أشار المصدر إلى أن واقي الشاشة المسرب كشف عن تغيير جوهري في الواجهة الأمامية، حيث لم تعد الكاميرا الأمامية تتوسط الجزء العلوي من الشاشة كالمعتاد في أجهزة آبل، بل تم نقلها إلى الزاوية اليمنى العليا داخل فتحة دائرية مدمجة.

ويؤكد هذا التصميم تخلي آبل عن ميزة "الجزيرة التفاعلية" (Dynamic Island) في هذا الطراز، وهو ما يتطابق مع تقارير سابقة أفادت باعتماد الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID) المدمج في زر الطاقة أو الإطار الجانبي بدلاً من منظومة التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد (Face ID).

أبعاد الشاشة الداخلية ومقارنة التحديات الهندسية بالمنافسين

بيّن تقرير موقع Creative Bloq أن هاتف "iPhone Ultra" يضم شاشة داخلية رئيسية مرنة قابلة للطي بقياس يقارب 7.5 بوصة، مع هيكل مدمج أقصر طولاً وأسهل في الحمل داخل الجيب مقارنة بهواتف آيفون الحالية. 

وتطرق التقرير إلى التحديات التصميمية التي واجهتها الشركات المصنعة في تصميم الشاشة الخارجية للهواتف القابلة للطي، نظراً لاستحالة استدارة الحافة المتصلة بالمفصل؛ حيث اعتمدت شركة سامسونج في سلسلة "Galaxy Z Fold" على زوايا مربعة ومستقيمة لكافة الحواف للحفاظ على التماثل والتناسق البصري للهاتف.

موعد الإعلان الرسمي والتشكيلة المرافقة في سبتمبر

ذكرت المصادر التقنية أن شركة آبل تستعد للكشف عن هاتفها القابل للطي الأول "iPhone Ultra" رسمياً خلال مؤتمرها السنوي في شهر سبتمبر المقبل، ليقود تشكيلة الإعلانات إلى جانب سلسلة هواتف "iPhone 18 Pro"، في حين تشير المعلومات إلى تأجيل طرح الطراز القياسي من "iPhone 18" وعدم إطلاقه في حدث الخريف لهذا العام.

Apple iPhone Ultra iPhone آبل

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