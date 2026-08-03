تغنيك عن Apple Watch.. إليك أفضل ساعات ذكية في الأسواق

في عالم التكنولوجيا السريع، لم تعد ساعة أبل (Apple Watch) الخيار الوحيد للراغبين في اقتناء ساعة ذكية متكاملة. فإذا كنت تبحث عن بديل يمنحك عمر بطارية أطول، أو تصميمًا دائريًا كلاسيكيًا، أو توافقًا تامًا مع هواتف أندرويد وآيفون، فإن الأسواق اليوم تزخر بخيارات قوية تتفوق في الكثير من الجوانب وتغنيك تمامًا عن نظام أبل .

إليك أفضل الساعات الذكية المتاحة حاليًا والتي تصنع الفارق:



ساعة HONOR Watch 6 الذكية

أطلقت HONOR رسميًا ساعة HONOR Watch 6 الذكية الجديدة، المصممة خصيصًا للمستخدمين الذين يرغبون في تتبع اللياقة البدنية المتقدمة، ومراقبة الصحة، والميزات الذكية في تصميم أنيق. تجمع ساعة HONOR Watch 6 بين التصميم الفاخر خفيف الوزن، والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية الطويل، لتكون رفيقًا موثوقًا به في التمارين الرياضية والحياة اليومية.



تتميز ساعة HONOR Watch 6 بتصميم مستوحى من فتحات تهوية السيارات الرياضية عالية الأداء. صُنعت الساعة الذكية من سبائك الألومنيوم القابلة لإعادة التدوير، ويبلغ وزنها 41 غرامًا فقط، مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم.



تُضفي الحواف المشطوفة المصممة بدقة مظهرًا ثلاثي الأبعاد فاخرًا، بينما يمنحها التشطيب الرملي ملمسًا يُشبه التيتانيوم. والنتيجة ساعة ذكية تجمع بين المتانة والأناقة والراحة للاستخدام اليومي.

ومن جانبها قامت شركة HONOR بتزويد ساعة Watch 6 بدعم لأكثر من 120 وضعًا رياضيًا، مما يوفر تتبعًا مفصلاً للتمارين الرياضية وتحليلًا للأداء.



تأتي الساعة بطارية كبيرة بسعة 980 مللي أمبير في الساعة لساعة HONOR Watch 6 العمل لمدة تصل إلى 35 يومًا في ظل ظروف اختبارات مختبرات HONOR. وهذا يجعلها مثالية للمغامرات الخارجية الطويلة وجلسات التدريب المكثفة.

يبدأ سعر ساعة HONOR Watch 6 من 169.90 يورو وتجمع الساعة بين التصميم الفاخر، وتتبع شامل للأنشطة الرياضية، ومراقبة صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمر بطارية استثنائي في جهاز واحد قابل للارتداء. مع دعمها لأكثر من 120 وضعًا رياضيًا،

ساعة Watch GT Runner 2

بدأت شركة هواوي ببيع ساعة Watch GT Runner 2 بهيكل مصنوع من سبيكة التيتانيوم، يشمل العلبة والإطار والتاج والأزرار , يبلغ مقاس الساعة 43.5 ملم × 43.5 ملم، وسُمكها 10.7 ملم. يبلغ وزنها حوالي 34.5 جرامًا بدون السوار، مما يجعلها خفيفة الوزن ومناسبة للجري لمسافات طويلة.

أما عن تصميم الساعة فهي تأتي بحزامًا جديدًا منسوجًا بتقنية AirDry بتصميم مجوّف لتحسين تدفق الهواء. وتُشير الشركة إلى أنه يزيد من التهوية بنسبة 25% مقارنةً بالأحزمة السابقة. كما يتضمن المنتج حزامًا ثانيًا من الفلوروالاستومر مُخصّصًا للتمارين الرياضية التي تُشكّل فيها الرطوبة والعرق مصدر قلق أكبر.

ساعة هواوي جي تي رانر 2

ساعة هواوي جي تي رانر 2



تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.32 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، مما يُحسّن الرؤية في ضوء الشمس. كما أنها مصنوعة من زجاج كونلون من الجيل الثاني لضمان المتانة.

تركز هواوي بشكل كبير على ميزات الجري وتتتبع الساعة مؤشرات متقدمة مثل قوة الجري، وشدة التدريب، ومؤشر القدرة على الجري كما يمكنها التنبؤ بأوقات إنهاء السباق بناءً على البيانات السابقة أثناء الجري،

على الجانب الآخر تعرض الساعة مخططات السرعة في الوقت الفعلي، وأوقات إنهاء السباق المتوقعة، ومدى تقدمك أو تأخرك عن هدفك. كما تتضمن الساعة جهازًا رقميًا لتحديد السرعة وتذكيرات بتناول الطعام وإلى جانب الجري، تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك الجري والسباحة، وركوب الدراجات

ميزات ساعة هواوي جي تي رانر 2

ميزات ساعة هواوي جي تي رانر 2

تشمل الميزات الصحية تخطيط كهربية القلب، وتتبع تقلب معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم مع مراقبة التنفس، وتتبع الإجهاد، وتحليل عدم انتظام ضربات القلب. هذه الميزات للاسترشاد فقط.

أما عن قدرتات الشحن فتاتي الساعه بعمر بطارية بما يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام الخفيف، وحوالي 7 أيام في الاستخدام المعتاد، وما يصل إلى 32 ساعة في وضع التمرين الخارجي مع تحديد دقيق للموقع.

يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ومكالمات البلوتوث، وتشغيل الموسيقى بشكل مستقل، ومسح رمز الاستجابة السريعة (QR). يعمل مع نظامي أندرويد وiOS،يبلغ سعر الساعة 349 جنيهًا إسترلينيًا