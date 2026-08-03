تعليم الغربية: لاشكاوي في ثالث أيام امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الاثنين، لجان ثالث أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026،، داخل 16 لجنة على مستوى المحافظة، منها 10 لجان للتعليم الثانوي الصناعي، ولجنتان للتعليم الثانوي الزراعي، و4 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، حيث يبلغ عدد الطلاب فى امتحانات بالدور الثانى 13153 طالبًا وطالبة بمختلف نوعيات التعليم الفني.

توجيهات تعليم الغربية



وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع إعداد تقارير يومية عن سير العملية الامتحانية.

وضع تعليمات وضوابط

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ التعليمات المستديمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء بالنسبة للطلاب أو جميع العاملين باللجان، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفة، حفاظًا على الانضباط، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.