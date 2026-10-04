الأنبا ويصا يتفقد أعمال التشطيب والتجهيز بالكاتدرائية المرقسية الكبرى

تفقد نيافة الحبر الجليل الأنبا ويصا، مطران إيبارشية البلينا وبرديس وأولاد طوق شرق، اليوم، أعمال التشطيب الجارية بالكاتدرائية المرقسية الكبرى، وذلك في إطار متابعته لمراحل العمل والتجهيزات الخاصة بالكاتدرائية.

وشملت الجولة متابعة ما تم إنجازه من أعمال التشطيب والتطوير، إلى جانب الاطلاع على آخر المستجدات ومراحل التنفيذ الجارية، بما يسهم في الوقوف على سير العمل ومتابعة مختلف التفاصيل المتعلقة بتجهيز الكاتدرائية.

وتأتي الجولة في إطار حرص نيافته على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتجهيز، والتأكد من سير مراحل التشطيب وفقًا لما هو مخطط لها.