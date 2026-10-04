الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ53 لانتصار أكتوبر

تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصار أكتوبر المجيد.

وأكدت الكنيسة أن ذكرى انتصار أكتوبر تظل مناسبة وطنية خالدة في ذاكرة كل مصري، مشيرة إلى أن «روح أكتوبر» ستبقى محركًا دائمًا لعزيمة المصريين بكل أطيافهم للنهوض بوطنهم، رغم مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضحت الكنيسة أنها ستظل من جانبها داعمة بكل ما تملك من عطاء لخدمة الوطن وقضاياه، وستواصل دورها كسند ومعين في سبيل الحفاظ على وحدة مصر الداخلية، وبناء المجتمع المصري وتماسكه.

وأعربت الكنيسة عن ثقتها في حكمة قيادة الدولة، ووطنية مؤسساتها، وقدرتها على تجاوز مختلف العقبات، مؤكدة استمرار الصلاة من أجل مصر وشعبها وقيادتها.

واختتمت الكنيسة تهنئتها بالصلاة من أجل أن يحفظ الله مصر الغالية، قيادة وشعبًا، ويوفق خطاها نحو المزيد من الخير والنماء.