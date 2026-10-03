البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس لبحث ملفات الخدمة بإيبارشية المنيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، بالمقر البابوي.

وخلال اللقاء، عرض نيافة الأنبا مكاريوس على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالخدمة في إيبارشية المنيا، وتم بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي والخدمي بالإيبارشية.

وتناول اللقاء مستجدات العمل في الإيبارشية واحتياجات الخدمة، في إطار المتابعة المستمرة من قداسة البابا لأوضاع الإيبارشيات، وحرصه على دعم العمل الرعوي وخدمة أبناء الكنيسة.