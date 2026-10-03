نياحة الراهب القس تادرس الشطبي.. والأنبا مينا يقدم التعازي للأنبا ثاؤفيليس

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس العامر بالخطاطبة نياحة الراهب القس تادرس الشطبي، من رهبان دير الأمير تادرس الشطبي العامر بالجبل الشرقي بإيبارشية منفلوط.

وتقدم نيافة الأنبا مينا، أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مارجرجس العامر بالخطاطبة، ومجمع رهبان الدير، بخالص التعازي لنيافة الأنبا ثاؤفيليس، أسقف منفلوط ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي العامر بالجبل الشرقي، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الراهب القس تادرس الشطبي.

وأعرب الدير عن تعازيه في رحيل الراهب، مودعًا إياه على رجاء القيامة، ومصليًا أن يمنحه الله الراحة الأبدية في فردوس النعيم.