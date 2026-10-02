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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.. محافظ الأقصر يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بـ طيبة

محافظ الأقصر يشارك فى افتتاح الكنيسة الإنجيلية بطيبة بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
محافظ الأقصر يشارك فى افتتاح الكنيسة الإنجيلية بطيبة بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
شمس يونس

شارك المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بمدينة طيبة، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، ورجال الدين، وممثلي المؤسسات والهيئات، وأبناء الكنيسة.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، خلال كلمته في افتتاح الكنيسة، أن الأقصر تحتل مكانة خاصة في وجدان كل مصري، باعتبارها شاهدة على عظمة الحضارة المصرية، وجزءًا أصيلًا من قصة وطن عرف عبر تاريخه الطويل كيف يجمع بين التنوع والتعدد، وكيف يصنع أبناؤه، على اختلاف انتماءاتهم، نسيجًا وطنيًّا واحدًا.

وتوجه الدكتور القس أندريه زكي بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما توليه الدولة المصرية من اهتمام بدور العبادة، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة والعيش المشترك، مؤكدًا أن إنشاء دور العبادة وتطويرها يأتي في إطار رؤية أوسع لبناء الإنسان المصري وتعزيز استقرار المجتمع وتماسكه.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر إلى ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من جهود ملموسة وتاريخية في إنشاء وترميم وتطوير دور العبادة، بما يمثل خطوة مهمة في ترسيخ حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، في إطار من القانون والمواطنة واحترام التنوع.

وثمّن الدكتور القس أندريه زكي ما قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإهداء قطعة الأرض المخصصة لإقامة الكنيسة، والبالغة مساحتها 1000 متر مربع، مؤكدًا أن ذلك يمثل دعمًا مقدرًا لهذا الصرح، ويجسد على أرض الواقع اهتمام الدولة بتوفير دور العبادة لأبنائها، بوصفها جزءًا من احتياجات المجتمع ومكونًا أصيلًا من مكونات الحياة الوطنية.

كما رحب الدكتور القس أندريه زكي بالمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، معبرًا عن تقديره لحضوره ومشاركته في هذه المناسبة، ومشيدًا بما يبذله من جهود في خدمة أبناء المحافظة ودعم مسيرة التنمية والتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، بما يليق بالمكانة الاستثنائية التي تتمتع بها الأقصر.

واختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كلمته بالترحيب بجميع المشاركين في افتتاح كنيسة طيبة بالأقصر، معربًا عن الأمل في أن يظل هذا المكان شاهدًا على قيم المواطنة والعيش المشترك، ومساحة للعبادة والخدمة والمحبة، وأن يعكس ما يجمع المصريين من روابط وطنية وإنسانية أعمق وأقوى من كل أشكال التنوع والاختلاف.

ومن جانبه، أعرب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بطيبة، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا في المحبة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، وأن التنوع الديني والثقافي يمثل جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني المصري ، كما  هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات العسكرية باحتفال انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ الأقصر على حرص الدولة على دعم دور العبادة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التنمية في المحافظة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء الأقصر، بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والحضارية.

وكان رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، شهد ختام احتفال الصلاة السنوي الـ125 بالكنيسة الإنجيلية بمحافظة الأقصر، بحضور رئيس وقيادات سنودس النيل الإنجيلي ورئيس وأعضاء مجلس العمل الرعوي والكرازي والمرسلي، وبمشاركة 1200 إنجيلي من شعب وقساوسة وخدام الكنائس الإنجيلية، وذلك في إطار جولته الرعوية بمحافظة الأقصر، التي اختتمها بافتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بطيبة.

وشهدت فعاليات افتتاح الكنيسة الإنجيلية الجديدة بطيبة حضور اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر،  والطيرى حسن نائب رئيس مدينة طيبة الجديدة ، والاستاذ الدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والقس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والقس أيمن رمسيس، نائب رئيس السنودس، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي والمرسلي، والقس ولسن نجيب، رئيس مجمع العليا الإنجيلي، والدكتور القس مايكل موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بطيبة، والقس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، والقس مينا صفوت، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي والكرازي والمرسلي، إلى جانب عدد من القيادات والضيوف وأبناء الكنيسة.

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