وكيل تموين الأقصر يتفقد مطحن لمتابعة جودة الدقيق وتوافر الأرصدة

أجرى المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية مفاجئة داخل مطحن الاتحاد، لمتابعة سير العمل والوقوف على انتظام عمليات إنتاج الدقيق البلدي المدعم، والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان المقررة، بما يضمن وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

وتفقد وكيل وزارة التموين خلال الجولة مختلف أقسام المطحن، بدءا من مراحل استلام الأقماح ومرورا بعمليات الطحن والإنتاج وحتى صرف الدقيق للمخابز البلدية، مع متابعة إجراءات الجودة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية والأوزان المقررة.

كما تابع الصافي انتظام عمليات شحن وصرف الحصص اليومية المقررة للمخابز ومستودعات الدقيق، واطمأن على توافر أرصدة مناسبة من الأقماح والدقيق المدعم، بما يضمن انتظام عمليات التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين دون حدوث أي نقص.

ويخدم مطحن الاتحاد نحو 153 مخبزا ضمن نطاق بندر الأقصر، إلى جانب إمداد مستودعات الدقيق بالمراكز المجاورة، ومنها الزينية والبياضية والطود والقرنة، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحن نحو 150 طن دقيق يوميا.

ووجه وكيل وزارة التموين بضرورة استمرار أعمال الصيانة الدورية لخطوط ومعدات الإنتاج، بما يضمن كفاءة التشغيل وعدم تأثر عمليات إنتاج وصرف الدقيق، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان انسيابية توزيع السلع والدقيق والخبز البلدي للمواطنين.

رافق وكيل وزارة التموين خلال الجولة ضياء متولي، وكيل المديرية، فيما كان في استقباله رئيس قطاع مطاحن مصر العليا، ومدير مطحن الاتحاد، وعدد من القيادات والعاملين بالمطحن.