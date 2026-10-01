عضو غرفة صناعة الجلود: إطلاق صندوق المصانع المتعثرة يحيي القاعدة الصناعية

​أكد أسامة الطوخي عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية سابقا، أن إطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة برأس مال يبلغ مليار جنيه يُعد خطوة استراتيجية وجادة لإعادة دوران عجلة الإنتاج في القطاعات المتوقفة، مشدداً على أن توجيه جانب من هذا الدعم لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج أصبح ضرورة حتمية لا تحتمل التأجيل.

​وأوضح "الطوخي"- في تصريحات خاصة لـ "أ ش أ"- أن توجه الدولة نحو النهوض بقطاع مستلزمات الإنتاج ليس خياراً رفاهياً أو مسألة اختيارية، بل هو أمر فرضته التحولات والأوضاع الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

ولفت إلى أن التجارب الصناعية للدول المتقدمة والكبرى — وفي مقدمتها الصين والهند — أثبتت أن امتلاك قاعدة قوية لمستلزمات الإنتاج هو السند الحقيقي لأي نهضة اقتصادية مستدامة.

​وأضاف رئيس شعبة المصنوعات الجلدية، أن إنشاء مصانع متخصصة في خامات ومدخلات الإنتاج يُعد واجهة تشرف الدولة وتعزز موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التوسع في المساحات والقدرات التشغيلية لهذه المصانع، سواء داخلياً أو خارجياً، بدأ يفتح آفاقاً جديدة أمام مختلف القطاعات الصناعية.

​وشدد "الطوخي" على أن الصندوق الجديد برأس ماله البالغ مليار جنيه سيساهم في حل اختناقات التمويل وتوفير خامات الإنتاج للمصانع المتعثرة، مما يقلل اعتماد السوق المحلي على استيراد المستلزمات من الخارج، ويخفف بشكل مباشر الأعباء المالية واللوجستية عن كاهل المصانع الوطنية، بما يضمن استمرارها ويزيد من قدرتها التنافسية والتصديرية.