جامعة الأقصر تهنئ باحثة بتحقيق المركز الـ40 عالميا والرابع أمريكيا في أنظمة الفوتونات اللاخطية

هنأت رئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، الدكتورة وفاء بسيوني ربيع، بمناسبة إدراجها ضمن قائمة أفضل 1000 باحث على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف منصة «Scholarly Index» العالمية، وتحقيقها المركز الـ40 عالميًا والرابع على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص أنظمة الفوتونات اللاخطية (Nonlinear Photonic Systems)، عن نافذة التأثير العلمي 2021–2025.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الله، عميد كلية العلوم بالجامعة، حيث حققت الدكتورة وفاء بسيوني درجة تأثير بلغت 98.60، بما يضعها ضمن أعلى 0.80% من الباحثين عالميًا في هذا التخصص الدقيق، وفقًا للتصنيف.

وأعربت رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم عن فخرهما واعتزازهما بهذا الإنجاز العلمي، مؤكدين أن هذا التميز يعكس ما تزخر به جامعة الأقصر من كفاءات علمية وبحثية قادرة على الحضور والمنافسة في المحافل الدولية، ويضاف إلى سجل إنجازات الجامعة وكلية العلوم.