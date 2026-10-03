تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا.. الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن بميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت قد نقلت معدات عسكرية إلى أوكرانيا بطائرات مسيّرة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- أنه نتيجة لهجوم بطائرات مسيّرة، تم استهداف سفينة بحرية من نوع سفينة شحن في ميناء أوديسا، كانت قد نقلت إلى أوكرانيا معدات عسكرية، مضيفة أن القوات الروسية تواصل تنفيذ ضربات ضد السفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، استهداف مراكز لوجستية ومستودعات بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح القوات الأوكرانية.

وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية، وذلك ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية الروسية.