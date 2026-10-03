ضبط عاطلين لسرقة دراجة نارية بأسوان

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بأسوان.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك الدراجة النارية، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 30 سبتمبر المنقضى، فوجئ بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أسوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.