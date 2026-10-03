يامال يقود الهجوم.. تشكيل إسبانيا لمواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة التشيك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

تنطلق مباراة إسبانيا والتشيك في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «كارلوس تارتيري»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا أمام التشيك كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: فريسنيدا، لو نورماند، لابورت، فران جارسيا.

خط الوسط: رودري، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، أليكس بامنا، روبيرتو.