المشدد 3 سنوات لمديرة شركة في قضية تزوير توكيل لقطعة أرض بالتجمع

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على مديرة إحدى شركات الاستثمار الغذائي، لاتهامها بالاشتراك مع آخرين في تزوير محررات رسمية واستعمالها، بهدف التصرف في قطعة أرض بمنطقة التجمع الأول.

وبحسب أمر الإحالة، اتُهمت المدانة بالاشتراك في تزوير توكيل عام منسوب إلى القنصلية المصرية في الكويت، وتقديمه إلى مكتب توثيق الأهرام لإثبات حقها في التصرف بالبيع في قطعة الأرض، فضلًا عن تقليد أختام رسمية واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود وعضوية المستشارين صديق محمد رفقي، وحسام الدين فتحي أمين، وطلال محمد عبدالحميد رضوان.