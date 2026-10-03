محافظ المنيا: تكامل الرؤى والعمل الميداني أساس مواجهة التحديات وتحسين الخدمات

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل، المشرف العام على جهاز تقنين أملاك الدولة، لمناقشة آليات تفعيل التوجيهات الرئاسية وترجمتها إلى خطط وبرامج عمل تستهدف تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك في ضوء توجيهات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد المحافظ أن رؤساء المراكز ومديري إدارات الديوان العام شركاء في منظومة عمل واحدة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الرؤى وتوحيد الجهود، ورفع مستوى الوعي بالتحديات، وتفعيل الأدوات المتاحة، ووضع خطط وبرامج واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في سرعة الإنجاز وتحسين الأداء. ووجه بضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات أو محاولات بث اليأس والإحباط، والعمل بروح الفريق، وترسيخ قيم إنكار الذات وتقديم المصلحة العامة.

وأشار اللواء كدواني إلى أهمية توسيع دائرة التعاون مع المبادرات المجتمعية وتفعيل دورها في دعم جهود الدولة، بما يعزز التكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ويدعم المشاركة المجتمعية في التعامل مع القضايا والاحتياجات المحلية، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتحسين جودة حياتهم تمثل أولوية رئيسية في العمل التنفيذي.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة الميدانية والتواجد المستمر في الشارع، ورصد المشكلات والتعامل معها بصورة فورية، مع متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخدمات، وإزالة أسباب القصور أولًا بأول، إلى جانب رفع كفاءة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية والإدارات التنفيذية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.