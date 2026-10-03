قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر في سويسرا يدعم منتخب الناشئين قبل مواجهة كندا
المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن
سكن لكل المصريين 9.. شروط تحويل الإيجار إلى التمليك والدعم
رامي صبري يكشف سبب حذف بوست مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية
مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة والتطبيق بالمدارس والمصالح الحكومية
التسامح ينهي النزاع في الأقصر.. تفاصيل إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة | صور
60 بطولة في الألفية الجديدة.. الأهلي يواصل كتابة التاريخ
الرئيس السيسي: مصر حريصة على دعم الأشقاء في الصومال لتعزيز قدرات الدولة
الرئيس السيسي خلال استقباله نظيره الإريتري: حريصون على ترجمة العلاقات المتميزة إلى شراكات اقتصادية
عصام عبدالفتاح عن حكام قمة الزمالك والأهلي: الموضوع مع الاتحاد| خاص
القبض على مستقلي مركبة توك توك تعديا على فتاة فى سيارتها بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. بدء حملة موسعة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية بالمنيا

غدا بدء الحملة
غدا بدء الحملة
ايمن رياض

أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الآفات وإدارة القوارض، عن بدء تنفيذ الحملة الموسعة لمكافحة القوارض بمختلف مراكز المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الأحد 4 أكتوبر، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية، ووفقًا للتعليمات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف جهود حماية المحاصيل والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتستهدف الحملة التعامل مع بؤر الإصابة والحد من انتشار القوارض بالمناطق الزراعية، من خلال فرق عمل مدربة تضم مهندسين ومرشدين زراعيين وعمالًا مختصين، مع تكثيف أعمال المرور والمكافحة بالمصارف والترع وحواف الحقول وشريط السكة الحديد والطرق الزراعية، بما يسهم في حماية المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأوضحت مديرية الزراعة أن أعمال المكافحة تتم باستخدام الطعوم السامة المعتمدة، وعلى رأسها «فوسفيد الزنك»، وفق الضوابط والتعليمات الفنية المقررة، مع حظر وضع الطعوم داخل المناطق السكنية المباشرة، وقصر أعمال المعالجة على الأراضي الزراعية والمناطق المستهدفة وفق الخطة، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة المهنية واستخدام مهمات الوقاية الشخصية.

وشددت المديرية على ضرورة توعية المزارعين والأهالي قبل بدء أعمال الحملة بعدم لمس الطعوم أو الاقتراب منها، وعدم السماح للحيوانات والطيور بالتواجد في مناطق المكافحة، والتعاون مع فرق العمل والالتزام بالتعليمات حفاظًا على السلامة العامة.

ومن المقرر تنفيذ متابعة ميدانية عقب انتهاء الحملة لرصد نتائج أعمال المكافحة وتقييم معدلات الإصابة بالمناطق المستهدفة، وإعادة التدخل بالمناطق التي تستدعي ذلك، وفقًا لنتائج المتابعة والخطة الفنية المعتمدة.

المنيا حملة المحاصيل الصيفية الحشرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

رونالدو في الصدارة.. تعرف على أكثر لاعبي البرتغال مساهمة في بطولة واحدة

محمد صلاح

من الدوري التركي إلى أوروبا.. 5 مباريات تنتظر محمد صلاح مع طرابزون سبور

ريو

نجم إنجلترا يشيد بمحمد صلاح

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد