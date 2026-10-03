غدا.. بدء حملة موسعة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية بالمنيا

أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الآفات وإدارة القوارض، عن بدء تنفيذ الحملة الموسعة لمكافحة القوارض بمختلف مراكز المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الأحد 4 أكتوبر، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل الصيفية، ووفقًا للتعليمات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف جهود حماية المحاصيل والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتستهدف الحملة التعامل مع بؤر الإصابة والحد من انتشار القوارض بالمناطق الزراعية، من خلال فرق عمل مدربة تضم مهندسين ومرشدين زراعيين وعمالًا مختصين، مع تكثيف أعمال المرور والمكافحة بالمصارف والترع وحواف الحقول وشريط السكة الحديد والطرق الزراعية، بما يسهم في حماية المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأوضحت مديرية الزراعة أن أعمال المكافحة تتم باستخدام الطعوم السامة المعتمدة، وعلى رأسها «فوسفيد الزنك»، وفق الضوابط والتعليمات الفنية المقررة، مع حظر وضع الطعوم داخل المناطق السكنية المباشرة، وقصر أعمال المعالجة على الأراضي الزراعية والمناطق المستهدفة وفق الخطة، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة المهنية واستخدام مهمات الوقاية الشخصية.

وشددت المديرية على ضرورة توعية المزارعين والأهالي قبل بدء أعمال الحملة بعدم لمس الطعوم أو الاقتراب منها، وعدم السماح للحيوانات والطيور بالتواجد في مناطق المكافحة، والتعاون مع فرق العمل والالتزام بالتعليمات حفاظًا على السلامة العامة.

ومن المقرر تنفيذ متابعة ميدانية عقب انتهاء الحملة لرصد نتائج أعمال المكافحة وتقييم معدلات الإصابة بالمناطق المستهدفة، وإعادة التدخل بالمناطق التي تستدعي ذلك، وفقًا لنتائج المتابعة والخطة الفنية المعتمدة.