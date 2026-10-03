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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 6 آلاف لتر وقود و7 أطنان سلع وأسمدة مخالفة وأدوية منتهية الصلاحية بالمنيا

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، ومتابعة جودة السلع وتوافرها، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية والاتجار بها، واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، برئاسة المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 283 مخالفة ومحضرًا، وضبط كميات من السلع والمواد البترولية والأسمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، من بينها التحفظ على أكثر من 7 أطنان من السلع والمواد الغذائية والأسمدة المخالفة قبل طرحها بالأسواق أو تداولها بصورة غير قانونية.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 232 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين، إلى جانب تحرير 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 49 محضرًا، من بينها 20 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 1.5 طن أرز، و1.9 طن دقيق أبيض حر، وطن سماد، وطن علف، وطن سوبر فوسفات، وطن ذرة، وكميات من الحلوى، و1600 لتر منظفات سائلة، و600 عبوة شحم، بالإضافة إلى كميات من اللحوم والسجائر، كما تم تحرير 13 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر ضبط بإحدى محطات الوقود لقيامها بالتصرف دون وجه حق في كميات من المواد البترولية بإجمالي 6099 لترًا، قبل بيعها بطرق غير قانونية، كما أسفرت الحملات، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، عن ضبط إحدى الصيدليات والتحفظ على كميات من الأدوية منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

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