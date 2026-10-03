محافظ المنيا: تجهيز 35 مدرسة جديدة وإسناد 73 مشروعًا آخر بتكلفة203 ملايين جنيه

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية يمثل أولوية رئيسية في خطط التنمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى استمرار التوسع في إنشاء المدارس وتطوير المنشآت التعليمية، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية والقضاء على نظام الفترات، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع دعم مسارات التعليم الياباني والفني والتطبيقي المرتبطة باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ تقرير إنجازات فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنيا، خلال الفترة من الأول من يوليو 2025 وحتى تاريخه، والذي تضمن ما تم تنفيذه من أعمال الإنشاء والتجهيز ورفع الكفاءة، إلى جانب المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي 2026/ 2027، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لاحتياجات المنظومة التعليمية ومخرجات زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأخيرة للمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من تجهيز 35 مدرسة جديدة تم تسليمها حتى تاريخه، بإجمالي 11 ألفًا و951 مقعدًا، إلى جانب تجهيز الفراغات التكميلية من معامل ومجالات ومكتبات وغرف للمدرسين والإدارة، بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

وتابع: كما شملت أعمال دعم المدارس القائمة توفير 1635 سبورة و29 ألفًا و37 مقعدًا للإحلال، فيما يجري توريد 11 ألفًا و450 مقعدًا، ليصل إجمالي المقاعد المستهدفة إلى 30 ألفًا و182 مقعدًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 70 مليون جنيه.

وفي إطار دعم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار اللواء عماد كدواني ، إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وإعادة تجهيز مباني الإقامة في 5 مدارس للتربية الخاصة على مستوى المحافظة، شملت توفير الأسرة والدواليب والمفروشات والمستلزمات الدراسية والمعيشية، وتطوير المطاعم الملحقة وتوريد مقاعد جديدة للطلاب، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.

وحول خطة التوسع في إنشاء المدارس، استعرض المحافظ 73 مشروعًا مقررًا تنفيذها أو إسنادها خلال عام 2026/ 2027، بتكلفة إجمالية تبلغ 203.3 مليون جنيه، منها 21 مشروعًا جارٍ تنفيذها بتكلفة 58.8 مليون جنيه، و52 مشروعًا جارٍ إسنادها بتكلفة 144.5 مليون جنيه، بما يدعم الطاقة الاستيعابية للمدارس ويسهم في خفض الكثافات والقضاء تدريجيًا على الفترات.

وفي ملف توفير الأراضي، أوضح المحافظ أن المجلس التنفيذي وافق على تخصيص 87 قطعة أرض لإنشاء مدارس جديدة تستهدف خفض الكثافات والقضاء على الفترات وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب الموافقة على تخصيص 20 قطعة أرض أخرى داخل الحيز العمراني للبدء في إجراءات الطرح المباشر لإنشاء مدارس بمختلف المراحل التعليمية، فضلًا عن توفير 7 مواقع لإنشاء مدارس يابانية، حصل 3 منها على الموافقة النهائية حتى الآن.

وأشار المحافظ إلى الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة، من خلال تخصيص أرض مركز التدريب المهني بملوي لإنشاء مدارس جديدة تسهم في مواجهة مشكلة الفترات، حيث تشمل المشروعات مدرسة ملوي الابتدائية (1) بعدد 42 فصلًا على مساحة 2415 مترًا مربعًا، ومدرسة ملوي الابتدائية (2) بعدد 40 فصلًا على مساحة 2413 مترًا مربعًا، إلى جانب مدرسة ملوي اليابانية بعدد 28 فصلًا على مساحة 24 ألفًا و375 مترًا مربعًا.

وفي مجال التعليم الفني والتطبيقي، أكد اللواء عماد كدواني اهتمام المحافظة بالتوسع في النماذج التعليمية المرتبطة باحتياجات سوق العمل، موضحًا أنه تم تحويل مدرسة مغاغة الثانوية الصناعية إلى «مركز تميز مغاغة» في قطاع الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة، ضمن برنامج TVET بتمويل من بنك التعمير الألماني، وبتكلفة بلغت 100 مليون جنيه. كما تم تحويل مدرسة ملوي الثانوية الزراعية المشتركة ومدرسة المنيا الثانوية الصناعية الجديدة بنين بشرق النيل إلى مدارس تطبيقية تواكب متطلبات سوق العمل، على أن يبدأ تطبيق النظام التكنولوجي بهما اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى