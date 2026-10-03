قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف جامعة الأزهر 2026 .. شروط التعيين والأوراق المطلوبة
انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي
تضاءل فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمام الزمالك
القمة 133.. طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الزمالك والأهلي
أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع
الأوراق المطلوبة.. شروط وطريقة التقديم في وظائف شركات الكهرباء 2026 لجميع التخصصات
تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي.. تحذير من هذه الظاهرة
50 دقيقة صنعت المجد.. مبارك وملحمة القوات الجوية في أكتوبر
تايلاند تجرد رجل أعمال إسرائيلي من جنسيته
طلب 500 ألف دولار.. شوبير يصدم الجماهير بشأن مشاركة الأهلي في السوبر
اقتراح داخل الأهلي لعودة رامي ربيعة وعموتة يحسم الموقف| خاص
الرجل الذي يدير غزة.. محاولة إسرائيلية جديدة لاغتيال العامودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يسجل مشاركة فاعلة في المعرض الثقافات العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر

بحضور الشيخ أيمن عبد الغني.. الأزهر يسجل مشاركة فاعلة في المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر
بحضور الشيخ أيمن عبد الغني.. الأزهر يسجل مشاركة فاعلة في المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر
إيمان طلعت

سجَّل الأزهر الشريف مشاركة فاعلة في فعاليات المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2026م»، الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع ببانوراما حرب أكتوبر، بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، واللواء أ.ح. د. شريف العرايشي، مساعد وزير الدفاع، وقيادات القوات المسلحة، وممثلي الوزارات والجامعات والجهات المعنية، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الأزهر يشارك في المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر

وتفقد الشيخ أيمن عبد الغني ومساعد وزير الدفاع ووفود القوات المسلحة جناح الأزهر الشريف في منطقة العرض المكشوف؛ للاطلاع على الأنشطة والفعاليات التي يشرف على تنظيمها «مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال»، والتي تقدم منظومة متكاملة من البرامج الثقافية والفنية والتوعوية الهادفة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء والوعي الوطني ببطولات التضحية والفداء.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني أن مشاركة الأزهر الشريف في هذا المحفل السنوي تأتي بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، تجسيدًا للتعاون المستمر والبنَّاء بين الأزهر والقوات المسلحة المصرية، وترسيخًا لروح العبور وبطولات حرب أكتوبر المجيدة في وجدان الأجيال الناشئة، وإبرازًا لدور الأزهر الوطني في حرب أكتوبر المجيدة وكل التاريخ الوطني الحافل بمواقف الأزهر المشرفة.

وضم جناح الأزهر الشريف أقسامًا متعددة؛ شملت معرضًا لإصدارات مجلة الأزهر وأحدث المطبوعات العلمية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية، وقسمًا للفنون التشكيلية والخط العربي الذي شهد تنفيذ ورش عمل تطبيقية ومباشرة للزخرفة والرسم على ألواح الخشب، مع توزيع إهداءات ونماذج تذكارية على الجمهور والمشاركين.

كما تضمنت فعاليات الجناح تنظيم ورشة عمل متخصصة لصناعة «مسرح العرائس» (الماريونيت)؛ لتقديم عروض فنية بالهوية المصرية تغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى النشء، فضلًا عن مشاركة متميزة لفريق «إبداع الأزهر» لذوي الهمم من منطقة الدقهلية، وفقرات إنشادية وطنية قدمها براعم «فريق كورال الأزهر الدولي للإنشاد»، إلى جانب تنظيم رحلات لوفود من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف وطلاب المعاهد الأزهرية لزيارة المعرض والبانوراما.

الشيخ أيمن عبد الغني الأزهر بانوراما حرب أكتوبر الأزهر يشارك في المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

ترامب

ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

ترشيحاتنا

رئيس مركز سمالوط

مركز سمالوط بالمنيا يطلق نموذجا إلكترونيا لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها

صحة الشرقية

خدمات مجانية.. صحة الشرقية تٌنفذ 160 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

حملات تفتيشية

ضبط نصف طن دقيق مدعم محظور تداوله بماكينة طحين بكفر عشما بالمنوفية

بالصور

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

فيديو

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد