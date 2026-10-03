القرار قريبا .. هل اعتذر الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري؟

لم يحسم النادي الأهلي موقفه النهائي من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري رغم الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول اعتذار القلعة الحمراء عن خوض البطولة في الوقت الذي تواصل فيه إدارة النادي متابعة التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة وعلى رأسها موعد ومكان إقامة المسابقة والمقابل المالي وملف المستحقات المتأخرة.

وتأتي حالة الجدل حول مشاركة الأهلي في السوبر المصري في ظل عدم وصول مخاطبات رسمية إلى النادي حتى الآن بشأن النسخة المقبلة وهو ما يجعل الحديث عن انسحاب أو اعتذار نهائي سابقًا لأوانه وفقًا للموقف الذي كشفت عنه مصادر داخل القلعة الحمراء.

الأهلي لم يعتذر عن السوبر حتى الآن

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة لم تتخذ قرارًا رسميًا بالاعتذار عن المشاركة في بطولة السوبر المصري موضحًا أن النادي لم يتلق حتى الآن خطابًا رسميًا يتضمن تفاصيل النسخة الجديدة سواء فيما يتعلق بموعد البطولة أو مكان إقامتها أو نظامها النهائي.

وأوضح المصدر أن الأهلي يتعامل مع الملفات الخاصة بالمشاركة في البطولات من خلال المخاطبات الرسمية وبالتالي لا يمكن اتخاذ موقف نهائي بناءً على معلومات متداولة أو ترتيبات لم يتم إبلاغ النادي بها بصورة رسمية.

وبحسب المصدر فإن هناك اتجاهًا داخل الإدارة لمناقشة عدم المشاركة في النسخة المقبلة لكن هذا الأمر لم يتحول إلى قرار نهائي في انتظار وصول التفاصيل الرسمية للبطولة ثم دراسة الملف بالكامل قبل حسم الموقف.

المستحقات القديمة تدخل حسابات الأهلي

ولا ينفصل موقف الأهلي من النسخة المقبلة عن ملف المستحقات المالية الخاصة بالنسخة الماضية من البطولة إذ لا يزال النادي ينتظر الحصول على مكافأة التتويج والمبالغ المرتبطة بمشاركته السابقة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف أن الأهلي بصفته بطل النسخة الأخيرة من السوبر المصري لم يحصل حتى الآن على مكافأة التتويج المقدرة بـ350 ألف دولار.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي أبلغ اتحاد الكرة برغبته في تسوية مستحقاته السابقة قبل حسم موقفه من المشاركة في النسخة الجديدة في ظل استمرار المفاوضات بشأن الأموال المستحقة للنادي.

وتتضمن الحسابات أيضًا مستحقات أخرى مرتبطة بالبطولة في الوقت الذي لم تحصل فيه الأندية المشاركة في النسخة الأخيرة وفقًا لما ذكره شوبير على كامل مستحقاتها المالية حتى الآن.

الأهلي يطلب تسوية حقوقه قبل البطولة الجديدة

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الجانب المالي أصبح أحد الملفات المهمة على طاولة إدارة الأهلي قبل تحديد موقفها من السوبر المقبل.

وبحسب تصريحات شوبير فإن الأهلي لا يمانع في إجراء مقاصة بين المستحقات المتبادلة بحيث يتم خصم أي مبالغ مستحقة لاتحاد الكرة أو جهات أخرى من حقوق النادي على أن يحصل الأهلي في المقابل على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتعكس هذه النقطة أن الأزمة لا تتعلق فقط برقم معين أو مكافأة التتويج وإنما بتسوية مالية شاملة قبل الانتقال إلى ترتيبات النسخة الجديدة.

500 ألف دولار.. طلب الأهلي المحتمل

وفي تطور آخر كشف أحمد شوبير عن اتجاه داخل النادي الأهلي للمطالبة بالحصول على 500 ألف دولار مقابل المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري.

وبحسب ما ذكره شوبير فإن الأهلي يرى أن وجوده يمثل إضافة جماهيرية وتسويقية كبيرة للبطولة ولذلك قد يطلب الحصول على مقابل مالي يصل إلى نصف مليون دولار للمشاركة.

ولا يعني طرح هذا الرقم أنه تم الاتفاق عليه بصورة نهائية خاصة أن المفاوضات بين النادي والجهات المنظمة لم تصل إلى مرحلة الحسم كما أن إمكانية التفاوض حول القيمة المالية تظل قائمة.

وبالتالي فإن مبلغ الـ500 ألف دولار يمثل طلبًا أو اتجاهًا متداولًا بشأن المقابل المنتظر للمشاركة وليس قرارًا نهائيًا أو قيمة تم اعتمادها رسميًا حتى الآن.

لماذا لم يحسم الأهلي قراره؟

تبدو إدارة الأهلي أمام مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى الحسم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن السوبر المصري ويأتي في مقدمة هذه الملفات معرفة مكان إقامة البطولة وموعدها خاصة أن الارتباطات المحلية والقارية للفريق تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد قدرة النادي على المشاركة إلى جانب المقابل المالي وتسوية مستحقات النسخة السابقة.

كما تضع إدارة الأهلي في حساباتها برنامج الفريق خلال الموسم واحتياجات الجهاز الفني ومدى ملاءمة موعد البطولة لجدول المباريات والاستعدادات المقبلة.

لذلك فإن القرار النهائي لن يكون مرتبطًا بعامل واحد وإنما بمجموعة من التفاصيل التي لم يتم إبلاغ النادي بها رسميًا حتى الآن.

الإمارات خارج الصورة حتى الآن

ويزداد الغموض المحيط بالنسخة المقبلة مع عدم حسم مكان إقامة البطولة وكانت الإمارات قد استضافت نسخًا سابقة من السوبر المصري إلا أن شوبير أشار إلى أن الإمارات اعتذرت عن استضافة النسخة المقبلة حتى الآن رغم وجود اتصالات ومحاولات بشأن إقامة البطولة هناك.

وبالتالي لا يزال مكان إقامة السوبر المصري وموعده من الملفات التي تحتاج إلى الحسم وهو ما يزيد من صعوبة اتخاذ الأهلي قرارًا نهائيًا في الوقت الحالي.

ماذا يحدث إذا لم يشارك الأهلي؟

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الأهلي والجهات المنظمة فإن نظام البطولة قد يفتح الباب أمام الاستعانة بفريق آخر بدلًا من القلعة الحمراء.

وتضم قائمة المتأهلين وفق نتائج البطولات المحلية الزمالك بطل الدوري وبيراميدز بطل كأس مصر والمصري البورسعيدي بطل كأس عاصمة مصر بينما يتم اختيار الفريق الرابع وفق النظام المحدد للبطولة.