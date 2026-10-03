قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف جامعة الأزهر 2026 .. شروط التعيين والأوراق المطلوبة
انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي
تضاءل فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمام الزمالك
القمة 133.. طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الزمالك والأهلي
أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع
الأوراق المطلوبة.. شروط وطريقة التقديم في وظائف شركات الكهرباء 2026 لجميع التخصصات
تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي.. تحذير من هذه الظاهرة
50 دقيقة صنعت المجد.. مبارك وملحمة القوات الجوية في أكتوبر
تايلاند تجرد رجل أعمال إسرائيلي من جنسيته
طلب 500 ألف دولار.. شوبير يصدم الجماهير بشأن مشاركة الأهلي في السوبر
اقتراح داخل الأهلي لعودة رامي ربيعة وعموتة يحسم الموقف| خاص
الرجل الذي يدير غزة.. محاولة إسرائيلية جديدة لاغتيال العامودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القرار قريبا .. هل اعتذر الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

لم يحسم النادي الأهلي موقفه النهائي من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري رغم الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول اعتذار القلعة الحمراء عن خوض البطولة في الوقت الذي تواصل فيه إدارة النادي متابعة التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة وعلى رأسها موعد ومكان إقامة المسابقة والمقابل المالي وملف المستحقات المتأخرة.

وتأتي حالة الجدل حول مشاركة الأهلي في السوبر المصري في ظل عدم وصول مخاطبات رسمية إلى النادي حتى الآن بشأن النسخة المقبلة وهو ما يجعل الحديث عن انسحاب أو اعتذار نهائي سابقًا لأوانه وفقًا للموقف الذي كشفت عنه مصادر داخل القلعة الحمراء.

الأهلي لم يعتذر عن السوبر حتى الآن

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة لم تتخذ قرارًا رسميًا بالاعتذار عن المشاركة في بطولة السوبر المصري موضحًا أن النادي لم يتلق حتى الآن خطابًا رسميًا يتضمن تفاصيل النسخة الجديدة سواء فيما يتعلق بموعد البطولة أو مكان إقامتها أو نظامها النهائي.

وأوضح المصدر أن الأهلي يتعامل مع الملفات الخاصة بالمشاركة في البطولات من خلال المخاطبات الرسمية وبالتالي لا يمكن اتخاذ موقف نهائي بناءً على معلومات متداولة أو ترتيبات لم يتم إبلاغ النادي بها بصورة رسمية.

وبحسب المصدر فإن هناك اتجاهًا داخل الإدارة لمناقشة عدم المشاركة في النسخة المقبلة لكن هذا الأمر لم يتحول إلى قرار نهائي في انتظار وصول التفاصيل الرسمية للبطولة ثم دراسة الملف بالكامل قبل حسم الموقف.

المستحقات القديمة تدخل حسابات الأهلي

ولا ينفصل موقف الأهلي من النسخة المقبلة عن ملف المستحقات المالية الخاصة بالنسخة الماضية من البطولة إذ لا يزال النادي ينتظر الحصول على مكافأة التتويج والمبالغ المرتبطة بمشاركته السابقة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف أن الأهلي بصفته بطل النسخة الأخيرة من السوبر المصري لم يحصل حتى الآن على مكافأة التتويج المقدرة بـ350 ألف دولار.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي أبلغ اتحاد الكرة برغبته في تسوية مستحقاته السابقة قبل حسم موقفه من المشاركة في النسخة الجديدة في ظل استمرار المفاوضات بشأن الأموال المستحقة للنادي.

وتتضمن الحسابات أيضًا مستحقات أخرى مرتبطة بالبطولة في الوقت الذي لم تحصل فيه الأندية المشاركة في النسخة الأخيرة وفقًا لما ذكره شوبير على كامل مستحقاتها المالية حتى الآن.

الأهلي يطلب تسوية حقوقه قبل البطولة الجديدة

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الجانب المالي أصبح أحد الملفات المهمة على طاولة إدارة الأهلي قبل تحديد موقفها من السوبر المقبل.

وبحسب تصريحات شوبير فإن الأهلي لا يمانع في إجراء مقاصة بين المستحقات المتبادلة بحيث يتم خصم أي مبالغ مستحقة لاتحاد الكرة أو جهات أخرى من حقوق النادي على أن يحصل الأهلي في المقابل على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتعكس هذه النقطة أن الأزمة لا تتعلق فقط برقم معين أو مكافأة التتويج وإنما بتسوية مالية شاملة قبل الانتقال إلى ترتيبات النسخة الجديدة.

500 ألف دولار.. طلب الأهلي المحتمل

وفي تطور آخر كشف أحمد شوبير عن اتجاه داخل النادي الأهلي للمطالبة بالحصول على 500 ألف دولار مقابل المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري.

وبحسب ما ذكره شوبير فإن الأهلي يرى أن وجوده يمثل إضافة جماهيرية وتسويقية كبيرة للبطولة ولذلك قد يطلب الحصول على مقابل مالي يصل إلى نصف مليون دولار للمشاركة.

ولا يعني طرح هذا الرقم أنه تم الاتفاق عليه بصورة نهائية خاصة أن المفاوضات بين النادي والجهات المنظمة لم تصل إلى مرحلة الحسم كما أن إمكانية التفاوض حول القيمة المالية تظل قائمة.

وبالتالي فإن مبلغ الـ500 ألف دولار يمثل طلبًا أو اتجاهًا متداولًا بشأن المقابل المنتظر للمشاركة وليس قرارًا نهائيًا أو قيمة تم اعتمادها رسميًا حتى الآن.

لماذا لم يحسم الأهلي قراره؟

تبدو إدارة الأهلي أمام مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى الحسم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن السوبر المصري ويأتي في مقدمة هذه الملفات معرفة مكان إقامة البطولة وموعدها خاصة أن الارتباطات المحلية والقارية للفريق تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد قدرة النادي على المشاركة إلى جانب المقابل المالي وتسوية مستحقات النسخة السابقة.

كما تضع إدارة الأهلي في حساباتها برنامج الفريق خلال الموسم واحتياجات الجهاز الفني ومدى ملاءمة موعد البطولة لجدول المباريات والاستعدادات المقبلة.

لذلك فإن القرار النهائي لن يكون مرتبطًا بعامل واحد وإنما بمجموعة من التفاصيل التي لم يتم إبلاغ النادي بها رسميًا حتى الآن.

الإمارات خارج الصورة حتى الآن

ويزداد الغموض المحيط بالنسخة المقبلة مع عدم حسم مكان إقامة البطولة وكانت الإمارات قد استضافت نسخًا سابقة من السوبر المصري إلا أن شوبير أشار إلى أن الإمارات اعتذرت عن استضافة النسخة المقبلة حتى الآن رغم وجود اتصالات ومحاولات بشأن إقامة البطولة هناك.

وبالتالي لا يزال مكان إقامة السوبر المصري وموعده من الملفات التي تحتاج إلى الحسم وهو ما يزيد من صعوبة اتخاذ الأهلي قرارًا نهائيًا في الوقت الحالي.

ماذا يحدث إذا لم يشارك الأهلي؟

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الأهلي والجهات المنظمة فإن نظام البطولة قد يفتح الباب أمام الاستعانة بفريق آخر بدلًا من القلعة الحمراء.

وتضم قائمة المتأهلين وفق نتائج البطولات المحلية الزمالك بطل الدوري وبيراميدز بطل كأس مصر والمصري البورسعيدي بطل كأس عاصمة مصر بينما يتم اختيار الفريق الرابع وفق النظام المحدد للبطولة.

النادي الأهلي الأهلي بطولة السوبر المصري القلعة الحمراء اعتذار القلعة الحمراء مشاركة الأهلي في السوبر المصري السوبر المصري أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

ترامب

ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

ترشيحاتنا

بيتكوين

بيتكوين تتراجع دون 85 ألف دولار رغم صعودها إلى أعلى مستوى

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: تعزيز الشراكة بين الشركات ومؤسسات التمويل لدعم قدرات التصدير

وزارة التجارة الصينية

الصين تفتح تحقيقا لمكافحة الإغراق في "بي-نيتروتولوين" من الاتحاد الأوروبي

بالصور

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

فيديو

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد