مركز سمالوط بالمنيا يطلق نموذجا إلكترونيا لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها

أعلن المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، إطلاق نموذج إلكتروني مخصص لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين مباشرة عبر شبكة الإنترنت، وذلك انطلاقا من الحرص المستمر على سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم عبر توفير وسائل تواصل حديثة وفعالة.

وأشار غرياني، إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي يشدد على أهمية فتح قنوات مباشرة مع المواطنين، وسرعة رصد شكاوى الجماهير والتعامل الفوري معها، ووضع الحلول الجذرية والعاجلة لها في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن المركز شكل فريق عمل متكامل لمتابعة ما يتم رصده عبر النموذج الإلكتروني بشكل دوري ومستمر، خطوة بخطوة، وحتى تمام حل المشكلة وإزالة أسباب الشكوى، مؤكدا على أن الجهاز التنفيذي للمركز لا يدخر جهدا في تسخير كافة الإمكانيات لخدمة أهالي سمالوط.

واهاب رئيس مركز ومدينة سمالوط بجميع المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة وتقديم شكاواهم بسهولة تامة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

كما دعا كافة المواطنين إلى مشاركة الرابط مع أسرهم وجيرانهم، لضمان وصول صوت كل مواطن بأسرع وقت ممكن وتحقيق الصالح العام ، الرابط الالكتروني

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeCbI40DUqlvtT1wn0cle-YF6p_C0UfB5fcS7CPTYsDwjhzQ/viewform?usp=dialog