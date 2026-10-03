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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخوض مباراة زد في كأس عاصمة مصر بالبدلاء والناشئين

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

كشف مصدر في الزمالك ، أن إبراهيم صلاح المدرب العام للزمالك سيقود مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر بالناشئين والبدلاء. 

وجاء قرار الزمالك حتى يستعد معتمد جمال المدي الفني للفريق لمباراة القمة.

كما كشفت مصادر مطلعة، داخل اتحاد الكرة عن اتجاه لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح ، إلى إسناد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة إلى طاقم تحكيم إسباني.

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك يوم 11 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الأهلي بطلب رسمي إلى رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، طالب خلاله بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام الزمالك.

وحدد النادي ، في طلبه مواصفات الطاقم الذي يرغب في إسناد المباراة إليه إذ اشترط أن يكون من حكام النخبة في إحدى الدول التابعة للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في ظل أهمية المباراة وحساسيتها.

الاهلي الزمالك الدوري

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