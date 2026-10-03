رونالدو في الصدارة.. تعرف على أكثر لاعبي البرتغال مساهمة في بطولة واحدة

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الأرقام المميزة مع منتخب بلاده بعدما تصدر قائمة أكثر لاعبي البرتغال مساهمة في الأهداف خلال نسخة واحدة من بطولة رسمية في القرن الحادي والعشرين وفقا لإحصائية نشرتها منصة "PopFoot" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

وتعتمد الإحصائية على إجمالي مساهمات اللاعبين هجوميا من خلال احتساب الأهداف والتمريرات الحاسمة التي سجلها أو صنعها كل لاعب خلال مشاركته في نسخة واحدة من بطولة رسمية بقميص المنتخب البرتغالي.

رونالدو يتصدر القائمة في يورو 2020

احتل كريستيانو رونالدو المركز الأول في القائمة بعدما ساهم في 6 أهداف خلال مشاركته مع البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بواقع تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف آخر.

ورغم انتهاء مشوار المنتخب البرتغالي عند دور الـ16 بالخسارة أمام بلجيكا قدم رونالدو أداءً هجوميا لافتا وأنهى البطولة متصدرا ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف.

رونالدو يواصل الحضور في يورو 2016

عاد قائد البرتغال للظهور في المركز الثاني بالقائمة، بعدما ساهم في 5 أهداف خلال نسخة يورو 2016، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وشهدت هذه النسخة واحدة من أبرز إنجازات المنتخب البرتغالي بعدما توج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

برونو فرنانديز يبرز في مونديال 2022

وجاء برونو فرنانديز ضمن قائمة أبرز لاعبي البرتغال من حيث المساهمات الهجومية في بطولة واحدة، بعدما شارك في 5 أهداف خلال كأس العالم 2022.

وسجل لاعب الوسط البرتغالي هدفين بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف ليصل إجمالي مساهماته إلى 5 أهداف.

رونالدو حاضر في يورو 2004 ومونديال 2018

يمتلك رونالدو حضورًا آخر في القائمة من خلال مشاركته في يورو 2004، بعدما ساهم في 4 أهداف، بواقع هدفين وتمريرتين حاسمتين.

كما حقق الرقم نفسه خلال كأس العالم 2018، لكنه سجل الأهداف الأربعة بنفسه، دون صناعة أي أهداف لزملائه.

فيجو وناني وراموس ضمن القائمة

وضمت القائمة عددا من أبرز نجوم المنتخب البرتغالي عبر السنوات حيث ساهم لويس فيجو في 4 أهداف خلال يورو 2000، بعدما سجل هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى.

كما سجل جونزالو راموس 3 أهداف وصنع هدفا خلال كأس العالم 2022 بينما حقق ناني الرقم نفسه في يورو 2016، بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

وشهدت قائمة العشرة الأوائل أيضا وجود نونو جوميز الذي سجل 4 أهداف خلال يورو 2000، إلى جانب سيرجيو كونسيساو، الذي ساهم في 4 أهداف خلال البطولة نفسها، بواقع 3 أهداف وتمريره حاسمة.

قائمة أكثر لاعبي البرتغال مساهمة في بطولة رسمية واحدة

وجاء ترتيب أكثر لاعبي منتخب البرتغال مساهمة بالأهداف خلال نسخة واحدة من بطولة رسمية في القرن الحادي والعشرين كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو – يورو 2020 – 6 مساهمات – 5 أهداف وتمريرة حاسمة.

2- كريستيانو رونالدو – يورو 2016 – 5 مساهمات – 3 أهداف وتمريرتان حاسمتان.

3- برونو فرنانديز – كأس العالم 2022 – 5 مساهمات – هدفان و3 تمريرات حاسمة.

4- كريستيانو رونالدو – يورو 2004 – 4 مساهمات – هدفان وتمريرتان حاسمتان.

5- كريستيانو رونالدو – كأس العالم 2018 – 4 مساهمات – 4 أهداف.

6- لويس فيجو – يورو 2000 – 4 مساهمات – هدف و3 تمريرات حاسمة.

7- جونزالو راموس – كأس العالم 2022 – 4 مساهمات – 3 أهداف وتمريرة حاسمة.

8- ناني – يورو 2016 – 4 مساهمات – 3 أهداف وتمريرة حاسمة.

9- نونو جوميز – يورو 2000 – 4 مساهمات – 4 أهداف.

10- سيرجيو كونسيساو – يورو 2000 – 4 مساهمات – 3 أهداف وتمريرة حاسمة.