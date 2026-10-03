قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف
الخارجية الروسية تجدد تحذيرها للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا
هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل
ابن مصر.. الاتحاد العراقي يتواصل مع مؤمن سليمان لتدريب أسود الرافدين
في القاهرة.. الأطباء العرب يعيدون ترتيب أولويات العمل الصحي
باكستان والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتؤكدان أهمية الدبلوماسية
الرئيس السيسي: التنمية الاقتصادية لا تبنى في دول غير مستقرة.. والاستقرار ليس ترفا بل ركيزة أساسية
المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة
الرئيس السيسي يشارك في قمة تجمع قادة مصر وإريتريا والسودان والصومال غدا بالعلمين
حماس: نطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بمنع نتنياهو من مواصلة استهداف المدنيين
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة
تحذير روسي عاجل للدبلوماسيين والأجانب.. غادروا كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو في الصدارة.. تعرف على أكثر لاعبي البرتغال مساهمة في بطولة واحدة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
منتصر الرفاعي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الأرقام المميزة مع منتخب بلاده بعدما تصدر قائمة أكثر لاعبي البرتغال مساهمة في الأهداف خلال نسخة واحدة من بطولة رسمية في القرن الحادي والعشرين وفقا لإحصائية نشرتها منصة "PopFoot" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

وتعتمد الإحصائية على إجمالي مساهمات اللاعبين هجوميا من خلال احتساب الأهداف والتمريرات الحاسمة التي سجلها أو صنعها كل لاعب خلال مشاركته في نسخة واحدة من بطولة رسمية بقميص المنتخب البرتغالي.

رونالدو يتصدر القائمة في يورو 2020

احتل كريستيانو رونالدو المركز الأول في القائمة بعدما ساهم في 6 أهداف خلال مشاركته مع البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بواقع تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف آخر.

ورغم انتهاء مشوار المنتخب البرتغالي عند دور الـ16 بالخسارة أمام بلجيكا قدم رونالدو أداءً هجوميا لافتا وأنهى البطولة متصدرا ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف.

رونالدو يواصل الحضور في يورو 2016

عاد قائد البرتغال للظهور في المركز الثاني بالقائمة، بعدما ساهم في 5 أهداف خلال نسخة يورو 2016، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وشهدت هذه النسخة واحدة من أبرز إنجازات المنتخب البرتغالي بعدما توج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

برونو فرنانديز يبرز في مونديال 2022

وجاء برونو فرنانديز ضمن قائمة أبرز لاعبي البرتغال من حيث المساهمات الهجومية في بطولة واحدة، بعدما شارك في 5 أهداف خلال كأس العالم 2022.

وسجل لاعب الوسط البرتغالي هدفين بالإضافة إلى صناعة 3 أهداف ليصل إجمالي مساهماته إلى 5 أهداف.

رونالدو حاضر في يورو 2004 ومونديال 2018

يمتلك رونالدو حضورًا آخر في القائمة من خلال مشاركته في يورو 2004، بعدما ساهم في 4 أهداف، بواقع هدفين وتمريرتين حاسمتين.

كما حقق الرقم نفسه خلال كأس العالم 2018، لكنه سجل الأهداف الأربعة بنفسه، دون صناعة أي أهداف لزملائه.

فيجو وناني وراموس ضمن القائمة

وضمت القائمة عددا من أبرز نجوم المنتخب البرتغالي عبر السنوات حيث ساهم لويس فيجو في 4 أهداف خلال يورو 2000، بعدما سجل هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى.

كما سجل جونزالو راموس 3 أهداف وصنع هدفا خلال كأس العالم 2022 بينما حقق ناني الرقم نفسه في يورو 2016، بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

وشهدت قائمة العشرة الأوائل أيضا وجود نونو جوميز الذي سجل 4 أهداف خلال يورو 2000، إلى جانب سيرجيو كونسيساو، الذي ساهم في 4 أهداف خلال البطولة نفسها، بواقع 3 أهداف وتمريره حاسمة.

قائمة أكثر لاعبي البرتغال مساهمة في بطولة رسمية واحدة

وجاء ترتيب أكثر لاعبي منتخب البرتغال مساهمة بالأهداف خلال نسخة واحدة من بطولة رسمية في القرن الحادي والعشرين كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو – يورو 2020 – 6 مساهمات – 5 أهداف وتمريرة حاسمة.

2- كريستيانو رونالدو – يورو 2016 – 5 مساهمات – 3 أهداف وتمريرتان حاسمتان.

3- برونو فرنانديز – كأس العالم 2022 – 5 مساهمات – هدفان و3 تمريرات حاسمة.

4- كريستيانو رونالدو – يورو 2004 – 4 مساهمات – هدفان وتمريرتان حاسمتان.

5- كريستيانو رونالدو – كأس العالم 2018 – 4 مساهمات – 4 أهداف.

6- لويس فيجو – يورو 2000 – 4 مساهمات – هدف و3 تمريرات حاسمة.

7- جونزالو راموس – كأس العالم 2022 – 4 مساهمات – 3 أهداف وتمريرة حاسمة.

8- ناني – يورو 2016 – 4 مساهمات – 3 أهداف وتمريرة حاسمة.

9- نونو جوميز – يورو 2000 – 4 مساهمات – 4 أهداف.

10- سيرجيو كونسيساو – يورو 2000 – 4 مساهمات – 3 أهداف وتمريرة حاسمة.

كريستيانو رونالدو البرتغال يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا منتخب البرتغال برونو فرنانديز كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

بحضور المحافظ ووزيرتين.. افتتاح وحدة جهاز السيكلوترون بـ شفاء الأورمان بالأقصر

منتدى "العلمين – أفريقيا للأعمال"

خبراء ومسؤولون: "منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال" منصة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الصناعي بالقارة

وزارة الزراعة

"الزراعة" تجدد تحذيرها: لا نبيع أي منتجات غذائية أونلاين.. والتعامل عبر المنافذ الرسمية فقط

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير أبو غزالة

المشير عبد الحليم أبو غزالة.. رحلة قائد من ساحات القتال إلى قيادة القوات المسلحة

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد