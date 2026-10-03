زهور بورسعيد يواصل حملاته لمجابهة ظاهرة انتشار نباشي القمامة ومصادرة المضبوطات

تابع فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد أعمال الحملة للتصدي لظاهرة النباشين، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على منظومة النظافة والمظهر الحضاري لشوارع الحي تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

زهور بورسعيد يواصل حملاته لمجابهة ظاهرة انتشار النباشين وفارزي القمامة ومصادرة المضبوطات

وأسفرت الحملة عن مصادرة الخردة و فرزة قمامة التي تم تجميعها بالمخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المضبوطات إلى مصنع تدوير القمامة، للاستفادة منها ضمن منظومة إعادة التدوير والتخلص الآمن منها.

ومن جانبه أكد فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، استمرار الحملات الميدانية على مدار اليوم، والتعامل بحزم مع ظاهرة النباشين، حفاظاً على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للحي، ودعماً لجهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير.

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مظاهر سلبية، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة وتحقيق الانضباط بنطاق حي الزهور.