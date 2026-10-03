نجحت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد، بمتابعة ميدانية من محمد الشناوي، رئيس الحي، في التعامل الفوري مع كسر ماسورة مياه أمام برج "روفيدا 2" بمنطقة بروتكس، حيث تم التدخل السريع وجار إصلاح الكسر وكسح وشفط جميع المياه الناتجة عنه بالكامل.



ضواحي بورسعيد يتدخل للتعامل الفوري مع كسر ماسورة مياه بمنطقة بروتكس

يأتي هذا التحرك السريع تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، وسرعة التعامل مع أي طارئ، وتفعيل غرف الأزمات والكوارث بالأحياء، حفاظاً على سلامة المواطنين والمنشآت وتنفيداً لخطة الدولة في إدارة المخاطر وفقاً لرؤية مصر 2030.





وقد تابع محمد الشناوي مجريات الموقف فور تلقي البلاغ، ووجه على الفور بتفعيل خطة الطوارئ.

وبناءً على تكليفات المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وسرعة التعامل مع أي طارئ، تم التنسيق الفوري مع ورش الأشغال والشبكة الوطنية والجهات المعنية لاحتواء الموقف والتدخل السريع لجاري إصلاح كسر الماسورة أمام برج "روفيدا 2" بمنطقة بروتكس.

وتتواجد فرق الطوارئ بالحي في الموقع للقيام بأعمال الإصلاح الجاري، مع التعامل الفوري مع تداعيات كسر الماسورة ومحاصرة آثار المياه المتراكمة، بالتنسيق التام مع ورش الأشغال وغرفة الكوارث والأزمات لسرعة إعادة الأمور لطبيعتها وتسيير الحركة بالمنطقة.

وأكد "الشناوي" أن حي الضواحي ملتزم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة، وتعزيز الجاهزية في مواجهة الطوارئ والمخاطر والأزمات، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لشبكات المرافق والبنية الأساسية بمختلف المناطق لتفادي مثل هذه الأعطال مستقبلاً.



وأشاد بسرعة استجابة فريق الطوارئ بالحي وجهود ورش الأشغال وجميع المشاركين في التعامل الفوري مع البلاغ، مؤكداً أن راحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالحي.

