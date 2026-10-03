بورسعيد: حي الجنوب يزيل بناء مخالف بمنطقة الـ2000 فدان «التينة»

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب فى محافظة بورسعيد حملاتها الميدانية للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي والتعامل معها في مهدها، بمتابعة الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات اللواء عمرو فكري، سكرتير عام المحافظة

إزالة بناء مخالف على طريق المعاهدة والتعامل معه في المهد مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية دون تهاون

وشهدت الحملات تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف بمنطقة الـ2000 فدان «التينة» على طريق المعاهدة حيث قامت معدات حي الجنوب بالتعامل مع المخالفة وإزالتها على الفور، وذلك دون حضور جهة ولاية المنطقة في إطار الإجراءات الفورية التي يتم اتخاذها تجاه أي أعمال بناء مخالفة.

وأكد حي الجنوب استمرار أعمال المتابعة الميدانية بمختلف المناطق التابعة للحي، لرصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل معها بشكل فوري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يضمن الحفاظ على الأراضي ومنع أي محاولات لإقامة مباني بالمخالفة للقانون.

وشدد محافظ بورسعيد ، على استمرار الحملات الميدانية والتعامل الفوري والحاسم مع كافة مخالفات البناء والتعديات، مؤكدًا عدم السماح باستمرار أي أعمال مخالفة أو التهاون في التعامل معها، وفرض الانضباط وسيادة القانون.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود حي الجنوب المستمرة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، والحفاظ على أراضي الدولة ومنع المخالفات في مهدها قبل تفاقمها أو التوسع فيها.