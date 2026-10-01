خلال جولته بالحي الإماراتي.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال حملة جمع الكلاب الضالة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال الحملة الجارية لجمع الكلاب الضالة من الشوارع، وإيداعها في الشلاتر المخصصة لذلك، وذلك في إطار جهود المحافظة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمناطق السكنية

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف الحملات الميدانية لجمع الكلاب الضالة من مختلف المناطق، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات بصورة منتظمة للحد من انتشار الظاهرة

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الحملات الميدانية والتعامل الفوري مع تجمعات الكلاب الضالة حفاظًا على سلامة المواطنين

ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين الأحياء ومديرية الطب البيطري، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، وجمع الكلاب و إيداعها في الشلاتر المخصصة في جنوب بورسعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكلاب الضالة وفقًا للإجراءات المنظمة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بانتشار الكلاب الضالة، واستمرار المتابعة الميدانية بمختلف مناطق المحافظة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية