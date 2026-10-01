اندلعت النيران داخل ورشة لتصليح وبيع إطارات السيارات بمنطقة حرفيين زرزارة التابعة لنطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والأدخنة، في حريق اتسم بالخطورة نظرًا لطبيعة المواد المطاطية المشتعلة، والتي تنتج حرارة وأدخنة كثيفة وتساعد على سرعة انتشار النيران داخل الورشة والمناطق المحيطة.

النار كانت بركان.. حماية بورسعيد المدنية تسيطر على حريق ورشة كاوتش سيارات بمنطقة حرفية

وتلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقل فريق بقيادة اللواء عبد الله سعادة إلى موقع البلاغ خلال دقائق، حيث تبين تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة بكثافة، مع وجود مخاطر من امتداد النيران إلى الورش المجاورة بالمنطقة الحرفية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء متطورة، وبدأت الفرق في التعامل مع الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، حتى تمكنت من إخماده بالكامل، وأعقب ذلك تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال أو استمرار تصاعد الأدخنة بما قد يمثل خطورة على المواطنين.

وساهمت سرعة وصول قوات الحماية المدنية والتعامل الاحترافي مع الحريق في حماية الورش الحرفية المجاورة من امتداد النيران إليها، خاصة مع وجود مواد ومعدات قابلة للاشتعال داخل عدد من الورش، من بينها الزيوت والوقود والماكينات، وهو ما كان يمثل خطورة إضافية حال وصول النيران إليها.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات نشوب الحريق، وتحرير المحضر اللازم، فيما تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.