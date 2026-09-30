محافظ بورسعيد يتابع أعمال رصف الطرق الداخلية بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية اليوم، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمنطقة «عمر بن الخطاب» بنطاق حي الزهور.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وفوزي الوالي رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالديوان العام.

80 % نسبة تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة «عمر بن الخطاب».. والمحافظ يوجه بتسريع معدلات التنفيذ والانتهاء وفق الجدول الزمني

وتابع المحافظ مستجدات أعمال تطوير المنطقة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف نحو 80%، موجهًا بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من باقي الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وأعلى معايير الجودة.

ويستهدف مشروع تطوير منطقة «عمر بن الخطاب» رفع كفاءة 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة، لخدمة نحو 16 ألف مواطن، وبتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالبيئة العمرانية بالمنطقة.

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ نوازل صرف العمارات وغرف التفتيش، ودهان ورفع كفاءة الواجهات، وتطوير الأرصفة وتنفيذ أعمال الإنترلوك، وتركيب أعمدة الإنارة، وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء، فضلًا عن رصف المنطقة بالكامل، بما يحقق تكاملًا بين تطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري.

ووجه المحافظ بتسريع معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال على أرض الواقع، مع المتابعة المستمرة لمختلف مراحل المشروع، والالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية، بما يضمن الانتهاء من أعمال التطوير على أعلى مستوى وتحقيق المستهدف منها.