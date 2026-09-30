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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة المستشار عدلي منصور.. تأكيد على تفعيل غرف المصادر والأنشطة

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على تفعيل غرف المصادر والأنشطة التربوية خلال زيارته لمدرسة المستشار عدلي منصور
وكيل تعليم بورسعيد يشدد على تفعيل غرف المصادر والأنشطة التربوية خلال زيارته لمدرسة المستشار عدلي منصور
محمد الغزاوى

واصل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل مدارس المحافظة، حيث تفقد صباح اليوم مدرسة المستشار عدلي منصور الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، يرافقه الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وبحضور الأستاذة صباح حميدو مدير المدرسة.

وتضم المدرسة 738 طالبًا وطالبة موزعين على 18 فصلًا دراسيًا، إلى جانب 4 قاعات لرياض الأطفال تضم 146 طفلًا وطفلة، حيث تابع مدير المديرية انتظام اليوم الدراسي، ومستوى الانضباط داخل المدرسة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تستهدف دعم انتظام العملية التعليمية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة لخدمة الطلاب.

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على تفعيل غرف المصادر والأنشطة التربوية خلال زيارته لمدرسة المستشار عدلي منصور

وخلال الجولة، تفقد الأستاذ محمود بدوي حجرات الأنشطة التربوية ومسرح المدرسة، مؤكدًا على أهمية تفعيل هذه المساحات التعليمية باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته ومواهبه، إلى جانب تفقد حجرة المصادر بالمدرسة، مشددًا على ضرورة تفعيل دورها والاستفادة منها بالصورة التي تحقق أهدافها التعليمية والتربوية، خاصة في دعم الطلاب المستفيدين من خدمات الدمج وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

وتكتسب حجرة المصادر بالمدرسة أهمية خاصة، كون مدرسة المستشار عدلي منصور الابتدائية واحدة من المدارس التي تضم غرف مصادر متخصصة ضمن منظومة دعم الطلاب بمدارس التعليم العام في بورسعيد؛ حيث سبق أن أوضحت مديرية التربية والتعليم أن المحافظة تضم أربع غرف مصادر بمدارس الصفا الابتدائية، والمستشار عدلي منصور الابتدائية، والمهندس علي سليمان الابتدائية، والشهيد أسامة الشربيني الابتدائية، والمجهزة بالوسائل التعليمية والأجهزة السمعية وأجهزة الحاسب الآلي اللازمة لدعم الطلاب.

كما أشاد مدير المديرية بحسن توزيع الفصول الخاصة بالصفوف الأولى وقاعات رياض الأطفال، مع مراعاة وضعها بالأدوار الأرضية والأولى، بما ييسر حركة الأطفال ويحافظ على سلامتهم، مؤكدًا أن اعتبارات الأمن والسلامة يجب أن تظل حاضرة عند تنظيم وتوزيع الفراغات التعليمية داخل المدارس، وبما يحقق أفضل بيئة ممكنة لأبنائنا الطلاب وطلاب مرحلة رياض الأطفال.

وفي ختام جولته، ثمّن الأستاذ محمود بدوي جهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس في الحفاظ على انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مدارس المحافظة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تدعم التعلم والأنشطة وتراعي احتياجات جميع أبنائنا الطلاب.

بورسعيد التربية والتعليم تعليم بورسعيد عدلي منصور

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