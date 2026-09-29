قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة
الجيش الإيراني يعلن مكافأة 10 مليارات تومان للنساء مقابل أسر جنود أمريكيين
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
أحمد موسى: قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لدعمهم مشتريات عسكرية لإيران
حمزة عبد الكريم يحتفل بأول أهدافه مع منتخب مصر بعد خماسية جنوب السودان
صحيفة كتالونية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد هدفه الأول مع منتخب مصر
البيت الأبيض يحث الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من مخزونات الديزل لخفض الأسعار
بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين
العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى إيران بعد استثناء من العقوبات الأمريكية
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الحكومة: الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين

محافظ بورسعيد يوجه بخطة شاملة لتنظيف بالوعات الأمطار وأحواض الزرع وتقليم الأشجار
محافظ بورسعيد يوجه بخطة شاملة لتنظيف بالوعات الأمطار وأحواض الزرع وتقليم الأشجار
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين والمناطق السكنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بخطة شاملة لتنظيف بالوعات الأمطار وأحواض الزرع وتقليم الأشجار

ووجه المحافظ في هذا الإطار بتكثيف حملات الكنس ورفع المخلفات والتراكمات، إلى جانب تنظيف ورفع كفاءة بالوعات الأمطار، وأحواض الزرع، وتقليم الأشجار، وأعمال رفع  الرتش، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر العام بمختلف المناطق.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وشركة النظافة، مع تكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم، وسرعة رصد أي ملاحظات أو تجمعات للمخلفات والتعامل معها فورًا، بالتوازي مع أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن ملف النظافة والتجميل يأتي في مقدمة الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود الميدانية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الصورة الحضارية التي تتميز بها محافظة بورسعيد وتحسين جودة الحياة للمواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النظافة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

ترشيحاتنا

رشوة

رشوة مصلحة الضرائب.. تأييد حكم السجن على رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة وآخرين 3 سنوات

محكمة

تأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على متهم في قضية رشوة وزارة البيئة

حبس

حبس المتهمين بالاعتداء على نجل مؤذن أثناء ذهابه لفتح المسجد فجرا

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد