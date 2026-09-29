محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين

تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين والمناطق السكنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بخطة شاملة لتنظيف بالوعات الأمطار وأحواض الزرع وتقليم الأشجار

ووجه المحافظ في هذا الإطار بتكثيف حملات الكنس ورفع المخلفات والتراكمات، إلى جانب تنظيف ورفع كفاءة بالوعات الأمطار، وأحواض الزرع، وتقليم الأشجار، وأعمال رفع الرتش، مع الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر العام بمختلف المناطق.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وشركة النظافة، مع تكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم، وسرعة رصد أي ملاحظات أو تجمعات للمخلفات والتعامل معها فورًا، بالتوازي مع أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن ملف النظافة والتجميل يأتي في مقدمة الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود الميدانية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الصورة الحضارية التي تتميز بها محافظة بورسعيد وتحسين جودة الحياة للمواطنين