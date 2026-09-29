رئيس حي غرب بورسعيد تزيل تعديات عن مقبرة الجنود الجزائريين

أجرت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، جولة تفقدية مفاجئة داخل مقابر بورسعيد القديمة، أسفرت عن رصد تعديات ومخالفات صارخة على حرمة التاريخ والموتى.

وخلال الجولة، توقفت رئيس الحي عند قبر تاريخي يحمل ذكرى الجنود الجزائريين ، لتفاجأ بوجود "تنده" خشبية مسنودة على أعمدة خشبية ، ومثبتة فوق رخامة القبر بطريقة تشوه المظهر العام وتعدٍ صريح على حرمة المكان.

حرمة الموتى خط أحمر

ولم تكتفِ "الجيار" بالمتابعة من بعيد، بل صعدت بنفسها فوق المكان لمعاينة العمدان الخشبية والخرسانية التي أقيمت بشكل عشوائي، معربة عن استيائها الشديد قائلة للعمال: "إزاي يتم ده؟ وإزاي ما نحترمش القبور؟ وإزاي صاحب القبر المجاور يفكر إنه بيجي يزور لحظات ويمشي ويشوه منظر قبر تاريخي؟"

لا تهاون مع مشوهي التاريخ.. الجيار تحذر:

إجراءات قانونية صارمة ضد المعتدين على حرمة القبور.

وعلى الفور، أصدرت رئيس حي غرب بورسعيد توجيهات حاسمة وفورية للعمال ببدء أعمال النظافة الشاملة للمكان بشكل يومي، مؤكدة أن "القبور لها حرمة ولا بد من الحفاظ عليها". كما أطلقت تحذيراً شديد اللهجة بأن كل من يتعمد تشويه المنظر العام أو التعدي على حرمة الموتى والتاريخ سيواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية، لا تهاون فيها.

يأتي هذا التحرك في إطار حرص قيادات محافظة بورسعيد على الحفاظ على التراث التاريخي وصيانة حرمة المقابر ووضع حد للتعديات العشوائية.