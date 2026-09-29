بدون تشفير.. تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب السودان

يخوض منتخب مصر مواجهة جديدة في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 عندما يحل ضيفا على منتخب جنوب السودان مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتقام المباراة على أرضية استاد جوبا الوطني في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب مصر وجنوب السودان كلا من أنجولا ومالاوي حيث يبحث الفراعنة عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

موقف مصر وجنوب السودان في المجموعة

يدخل منتخب مصر اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة بينما يتواجد جنوب السودان في المركز الأخير دون نقاط بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام مالاوي بنتيجة 2-1.

ويأمل المنتخب الوطني في العودة من جوبا بنتيجة إيجابية، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة مصر وجنوب السودان عبر قناة beIN Sports 1 ضمن حقوق بث منافسات التصفيات الأفريقية.

ويمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة Persiana Sport 2 SD المفتوحة والمجانية التي تبث عبر القمر الصناعي تركمانسات عند 52 درجة شرقًا.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر

القمر الصناعي: تركمانسات 52 درجة شرقا

التردد: 11343

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

نظام البث: FTA – مفتوحة ومجانية

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مالاوي: 3 نقاط

2- أنجولا: نقطة واحدة

3- مصر: نقطة واحدة

4- جنوب السودان: 0 نقاط

ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل تحسين موقفهم في جدول المجموعة والدخول بقوة في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2027.

طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز حكما للساحة ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدا أول وأسويت تيلوك مساعدا ثانيا بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.

مصر تستهل التصفيات بتعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد افتتح مشواره في التصفيات بالتعادل دون أهداف أمام أنجولا، خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي ليحصل الفراعنة على نقطة واحدة في بداية مشوارهم بالمجموعة.

ويأمل المنتخب الوطني في تجاوز نتيجة الجولة الأولى وتحقيق الانتصار أمام جنوب السودان، من أجل تعزيز رصيده من النقاط ومواصلة المنافسة على التأهل للبطولة القارية.