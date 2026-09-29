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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوجل تطعن على قرارات أوروبية لإتاحة بيانات البحث وخدمات الذكاء الاصطناعي للمنافسين

شركة جوجل
شركة جوجل
أ ش أ

طعنت شركة جوجل على قرارين للاتحاد الأوروبي يلزمان بإتاحة خدماتها أمام منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين منافسي محرك البحث من الوصول إلى بيانات البحث، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدد ضمانات الخصوصية وتعرض المستخدمين الأوروبيين لأضرار لا يمكن تداركها.

وكان منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قد أصدروا في يوليو الماضي قرارين يلزمان شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بمساعدة منافسيها في البحث عبر الإنترنت ومطوري الذكاء الاصطناعي على استخدام الخدمات المتاحة لنموذج الذكاء الاصطناعي جيميني، بموجب قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتصعّد الطعون من حدة الخلاف بين جوجل والمنظمين الأوروبيين بشأن نطاق تطبيق قانون الأسواق الرقمية إذ ترى الشركة أن إجراءات الامتثال الرامية إلى تعزيز المنافسة ستأتي على حساب خصوصية المستخدمين وأمنهم.

ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ العام المقبل، فيما تقدمت جوجل بطعنين أمام المحكمة العامة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين.

وقال أوليفر بيثيل، المدير الأول للمنافسة في جوجل، في بيان: “نطعن على قرارات ستجبرنا على مشاركة سجل البحث الخاص بالأشخاص من دون إخفاء هوية كافٍ، وإضعاف وسائل الحماية الأمنية الحيوية على نظام أندرويد”.

وأضاف: “يستخدم الأشخاص محرك البحث لطرح أكثر أسئلتهم خصوصية، بدءًا من المخاوف الطبية وصولًا إلى العلاقات الشخصية، وإلزامنا بمشاركة هذه الاستفسارات الشخصية من دون ضمانات كافية من شأنه أن يتسبب في أضرار لا يمكن تداركها لخصوصية المستخدمين”.

وقالت المفوضية الأوروبية التي تتولى تطبيق قانون الأسواق الرقمية، إن الإجراءين يتضمنان ضمانات قوية لحماية خصوصية المستخدمين وسلامة الأجهزة وأمنها.

وأيدت شركة دك دك جو الأمريكية المتخصصة في خصوصية الإنترنت والمعروفة بمحرك البحث الذي لا يتتبع سجل عمليات البحث أو البيانات الشخصية للمستخدمين، موقف الجهة التنظيمية الأوروبية.

وقال متحدث باسم دك دك جو: “إطار إخفاء الهوية متين، ولا يمكن لأي قدر من الشك المصطنع أن يغير ذلك. الشيء الوحيد الذي سيحققه الطعن بالنسبة إلى جوجل هو كسب الوقت”.

شركة جوجل الذكاء الاصطناعي محرك البحث مكافحة الاحتكار

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